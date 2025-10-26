به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در مراسم آغاز عملیات تعریض (شش خطه) آزادراه ساوه- سلفچگان با اعتبار ١٢ همت، ضمن قدردانی از مجموعه وزارت راه‌ و شهرسازی برای فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی در این استان، اظهار داشت: اینکه در این برهه زمانی با تمام مشکلات اقتصادی یک وزارتخانه پویا این عزم را دارد که پروژه‌های ملی را پیش می‌برد درایت وزیر راه و شهرسازی و همکاران وی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه استان قم از جایگاه مهم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است، ادامه داد: از برکات تعریض این مسیر ساوه - سلفچگان از هر دو استان قم و مرکزی بهره می‌برند و می‌توانند از مزایای آن برخوردار شوند.

استاندار قم با اشاره به پروژه‌های مسکن در این استان، افزود: ٩٠ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن حمایتی در استان در حال ساخت است که از این تعداد ١٢ هزار مسکن تحویل شده است. در این حوزه اقدام مهم و بزرگی به اجرا رسیده در حالیکه در سال گذشته پیشرفت این پروژه ٣٠ درصد بوده امسال به ۶۶ درصد رسیده‌است.

بهنام‌جو درباره پروژه‌های ریلی استان قم گفت: در استان قم به دنبال این هستیم که از سه نقطه به شبکه ریلی اتصال پیدا کنیم و اولین نقطه را تا ٧ ماه دیگر به شبکه ریلی متصل می‌کنیم و با این اقدام ۵ میلیون تن به تناژ بار ریلی کشور اضافه می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت ساخت فرودگاه قم تاکید کرد: در حال حاضر استان قم تنها استانی است که فرودگاه ندارد و خوشبختانه با همراهی مجموعه وزارت راه و شهرسازی پروژه ساخت فرودگاه قم به شدت فعال شده‌است.

