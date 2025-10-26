پایان یک بیماری خطرناک در میان پرندگان ایران
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت دام، نام ایران بار دیگر در فهرست کشورهای پاک از بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان قرار گرفت و «چراغ سبز» در کنار نام کشور در سامانه جهانی WOAH به نشانه سلامت واحدهای مرغداری کشورمان روشن شد.
به گزارش ایلنا، سازمان جهانی بهداشت دام (WOAH) پایان کانون آنفلوانزای فوقحاد پرندگان را در ایران تأیید کرد. بر اساس اعلام این سازمان امور دام، این آلودگی در یکی از مرغداریهای روستای محمدتقیکَندی در منطقه گرمی اردبیل شناسایی شده بود. در این واحد مرغداری، 90 قطعه مرغ مشکوک به آلودگی گزارش شد که 10 مورد از آنها پیش از رسیدگی تلف شدند و 80 قطعه دیگر نیز در چارچوب ضوابط بهداشتی بینالمللی معدوم و بهصورت بهداشتی دفن شدند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.
پیش از این، سازمان دامپزشکی کشور در تاریخ 29 شهریور 1404 (2025/09/29) گزارش وجود ویروس آنفلوانزای فوقحاد پرندگان را به سازمان جهانی بهداشت دام ارسال کرده بود.
بلافاصله پس از اعلام این مورد، تیمهای تخصصی دامپزشکی با اجرای برنامههای دقیق مراقبتی و قرنطینهای، نسبت به کنترل، معدومسازی و پاکسازی مناطق آلوده اقدام کردند.
همچنین پایش مستمر واحدهای مرغداری در سطح استان و نمونهبرداریهای منظم از گلههای مشکوک، بخشی از این روند مقابلهای بود.با پیگیریهای انجامشده و استمرار اقدامات بهداشتی، نتایج تمامی آزمایشهای بعدی منفی اعلام شد و در نهایت، سازمان جهانی بهداشت دام در تاریخ 10 مهر 1404 (2025/10/02) پایان وضعیت آلودگی را در ایران تأیید کرد.
به این ترتیب، نام ایران بار دیگر در فهرست کشورهای پاک از بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان قرار گرفت و «چراغ سبز» در کنار نام کشور در سامانه جهانی WOAH به نشانه سلامت واحدهای مرغداری کشور روشن شد.
این موفقیت حاصل همکاری نزدیک دامپزشکان، کارشناسان بهداشت و واحدهای تولیدی در سطح استان اردبیل و کشور است. به گفته مسئولان، استمرار مراقبتهای اپیدمیولوژیک، پایشهای مستمر و رعایت اصول امنیت زیستی در واحدهای پرورش طیور، از اولویتهای اصلی برای حفظ این وضعیت بهشمار میرود.بازگشت ایران به فهرست کشورهای پاک، علاوه بر تأمین سلامت عمومی و پایداری تولید داخلی، زمینه را برای توسعه صادرات محصولات طیور نیز هموار میسازد.با مختومه اعلام شدن این کانون، بار دیگر نقش مؤثر و تخصصی دامپزشکان ایرانی در کنترل بیماریهای دامی و حفظ امنیت غذایی کشور مورد تأیید جامعه بینالمللی قرار گرفت.