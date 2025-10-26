ابهری:
چابکی و اعتماد مصرفکننده، رمز موفقیت برند بلانتون است+ (ویدیو)
قائممقام هلدینگ همتا صنعت گفت: تلاش کردهایم ضمن تنوعبخشی در سبد محصولات و شیوههای عرضه، با تکیه بر خدمات پس از فروش مطمئن، اطمینان خاطر مصرفکننده ایرانی را جلب کنیم.
عباس ابهری، قائممقام هلدینگ "همتا صنعت" (بلانتون) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی (Hamex 2025) اظهار کرد: بلانتون طی پنج سال فعالیت خود توانسته است شیب رشد قابلقبولی را طی کرده و محصولات متنوع و باکیفیتی را به سبد تولیدی خود اضافه کند. هدف ما ارائه کالاهایی با دوام و کارآمد است تا خانواده ایرانی بتواند با آرامش خاطر از آنها استفاده کند.
تنوع در محصولات و شیوههای عرضه
ابهری با اشاره به گستردگی تولیدات این برند افزود: در غرفه بلانتون مجموعهای از محصولات متنوع مانند یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، لوازم خانگی کوچک، تلویزیون، کولرگازی و سایر ملزومات خانگی به نمایش گذاشته شده است. ما علاوه بر تنوع در سبد محصولات، در بخش عرضه نیز مکانیزمهای فروش متنوعی ایجاد کردهایم تا هر شهروند ایرانی بتواند با سهولت به کالاهای بلانتون دسترسی داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از مزیتهای اصلی ما، داشتن خدمات پس از فروش مطمئن و پاسخگوست چرا که این مسئله به مصرفکننده ایرانی اطمینان میدهد که بتواند محصولات بلانتون را با اعتماد کامل، در مقایسه با برندهای داخلی یا حتی خارجی، انتخاب و استفاده کند.
راهبرد بلانتون در تجارت امروز
قائممقام بلانتون در خصوص چشمانداز شرکت تا پایان سال گفت: در شرایط فعلی جهان که عدم قطعیت و تغییرات مداوم در سیاستگذاری و اقتصاد وجود دارد، نمیتوان برنامهریزی بلندمدت انجام داد. از اینرو ما در بلانتون رویکرد چابکی را بهعنوان محور استراتژی خود برگزیدهایم تا در برابر تغییرات محیطی و تصمیمات کلان اقتصادی انعطافپذیر باشیم.
وی افزود: تلاش کردهایم توسعه فعالیتهای خود را به سمت بازارهایی هدایت کنیم که در آن، مشتری با اطمینان و اعتماد بیشتری وارد فرآیند خرید شود.