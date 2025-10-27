پیمان فروهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آب عمان از ایران توضیح داد: در یک سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ هزار بطری آب بسته‌بندی از یکی از شرکت‌های معتبر ایرانی به کشور عمان صادر شد، اما بعد از یک سال دو هفته قبل در یکی از منازل عمانی دو نفر فوت کردند. باتوجه به اینکه در صحنه فوت دو بطری از آب با برند ایرانی مشاهده شده بود غذا و داروی عمان موضوع را به آب بسته‌بندی ایران ربط داد. اما بعد از آزمایش متوجه شدند که آمفتامین که یک ماده مخدر، سمی و کشنده است مصرف شده که این مواد آزمایشگاهی و در طبیعت یافت نمی‌شود.

وی افزود: کاملا محرز بود که واقعه جنایی بود نه اتفاق کیفیتی. بلافاصله بعد از انتشار این اخبار سازمان استادندارد و سفارت ایران در عمان واکنش نشان داد و اکنون سازمان غذا و دارو در حال پیگیری موضوع است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی یادآور شد: مشکل درون خانوادگی بود و ربطی به کیفیت محصول ایران نداشته است و درواقع اشتباه از سازمان غذا و داروی عمان بوده که بلافاصله بیانیه داده و اعلام می‌کند که محصول باید جمع‌آوری شود.

وی با بیان اینکه محصول یاد شده یکی از بهترین برندها است که روزانه ده‌ها هزار بطری از آن روانه بازار می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات لازم انجام شده و طی روزهای آتی سازمان غذا و داروی عمان بیانیه سلامت محصول ایران را صادر می‌کند و سفارت ایران نیز پیگیر است.

فروهر درباره میزان صادرات آب بسته‌بندی گفت: ما سالانه کمتر یک تا دو میلیون دلار صادرات داریم که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و ترکمنستان ارسال می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی درباره دلیل بی‌رونق بودن صادرات آب بسته‌بندی ایران تصریح کرد: قیمت تمام شده در مقایسه با رقبا، بار مالی که در ایران روی دوش تولیدکنندگان است، به طوری که قیمت تمام شده در حوزه تامین مالی بیش از رقبای منطقه‌ای است، موضوع دیگر اینکه ذائقه کشورهای حوزه خلیج فارس که بیشترین واردات را از ایران داشته‌اند؛ تغییر کرده و صرفا به خاطر توریست‌های زیادی که از اروپا دارند؛ ترجیح می‌دهند که واردات آب را نیز از کشورهای اروپایی داشته باشند.

به گزارش ایلنا، وزارت کشاورزی عمان امروز یکشنبه مجددا اعلام کرد که واردات آب معدنی و فرآورده‌های آن از ایران ممنوع است.این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گفته شده دو نفر در این کشور به دلیل مصرف آب معدنی آلوده در گذشته‌اند.

انتهای پیام/