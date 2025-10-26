خبرگزاری کار ایران
تدابیر ویژه ارتباطی همراه اول در ورزشگاه پارس شیراز برای مسابقه فجر سپاسی و استقلال

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس گفت: با توجه به میزبانی تیم فجر سپاسی شیراز از استقلال تهران در روز یکشنبه چهارم آبان، از پیش‌بینی تمهیدات فنی برای ارتقا و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمید سلیمان پور، با اشاره به گزارشات واصله در خصوص مشکلات ارتباطی تماشاگران و شهروندان منطقه اطراف ورزشگاه پارس شیراز در زمان برگزاری مسابقات تیم فجر سپاسی، که موجب وقوع اختلالاتی در شبکه ارتباطی به دلیل ترافیک بالای شبکه شده است، بر اجرای اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت شبکه‌ همراه در زمان بازی‌های این تیم تاکید کرد.

وی گفت: با تمرکز ویژه بر زیرساخت‌های داخل ورزشگاه و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ظرفیت دیتای شبکه اپراتور همراه اول در محدوده ورزشگاه در چند روز گذشته ارتقا یافته و با هماهنگی انجام شده، دو سایت سیار همراه اول نیز برای روز مسابقه به ورزشگاه پارس منتقل خواهد شد تا پاسخگوی نیازهای ارتباطی هواداران باشد.

