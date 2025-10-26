خبرگزاری کار ایران
نخستین چاه از طرح افزایش تولید یادآوران وارد مدار شد

نخستین چاه از طرح افزایش تولید یادآوران وارد مدار شد
مجری طرح توسعه میدان یادآوران گفت: نخستین چاه از طرح ۲۴ حلقه‌ای افزایش تولید میدان یادآوران وارد مدار تولید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی‌اکبر مشتاقی با اشاره به اهمیت این مرحله بیان کرد: راه‌اندازی چاه F43 آغازگر مرحله تازه‌ای در طرح افزایش تولید میدان یادآوران است و نقش مهمی در حفظ و پایداری تولید نفت ایفا می‌کند.

وی افزود: همه عملیات حفاری، تکمیل و راه‌اندازی این چاه با اتکا به توان مهندسان و متخصصان داخلی و رعایت کامل استانداردهای ایمنی اجرا شده است.

چاه F43 به‌عنوان نخستین چاه از مجموعه طرح افزایش تولید میدان یادآوران، پس از اجرای موفق آزمایش‌های نهایی و تأیید واحدهای فنی، به‌طور رسمی به تولید رسید.

تولید این چاه در شرایط ایمن و پایدار آغاز شده و همه مراحل حفاری و راه‌اندازی آن زیر نظر بخش‌های تخصصی و با رعایت الزامات فنی و زیست‌محیطی به انجام رسیده است.

طرح افزایش تولید میدان یادآوران شامل حفاری ۲۴ حلقه چاه جدید و بهسازی چاه‌های موجود می‌شود که با هدف افزایش ظرفیت تولید و بهره‌برداری بهینه از ذخایر مشترک نفتی در حال اجراست.

میدان مشترک نفتی یادآوران یکی از میدان‌های بزرگ منطقه غرب کارون در مرز استان خوزستان است و توسعه آن از طرح‌های راهبردی شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود.

