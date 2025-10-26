آغاز ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حاشیه مراسم آغاز اجرای تعریض آزادراه ساوه-سلفچگان از آغاز ساخت قطعه سوم آزادراه تهران شمال خبر داد و گفت: ساخت قطعه سوم آزادراه تهران شمال از هفته آینده آغاز می‌شود، این قطعه ۵۵ کیلومتری یکی از حلقه‌های مفقوده کریدور دریا به دریا است و برای ساخت کامل آن با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی با اشاره ورود بنیاد مستضعفان به ساخت قطعه سوم اظهار داشت: بنیاد مستضعفان اجرای این قطعه را بر عهده گرفته است و سهم دولت و بنیاد مستضعفان در این پروژه ۵۰ درصد است. به دنبال این هستیم که سهم خود را از طریق واگذاری سهام متعلق به خود در سازمان خصوصی‌سازی به بنیاد مستضعفان تامین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ۸ کیلومتر ابتدایی این مسیر، از یابیشه تا ولی‌آباد، با موافقت سازمان محیط‌زیست آماده آغاز عملیات اجرایی است.

بازوند همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی مسیر ۴۷۳ کیلومتری از خاش تا چابهار در حال ساخت و ۶ هزار نیروی کار در ساخت این پروژه فعال هستند.

