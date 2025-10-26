خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی:

آغاز ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده

آغاز ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده
کد خبر : 1705158
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت قطعه سوم آزادراه تهران شمال از هفته آینده آغاز می‌شود، این قطعه ۵۵ کیلومتری یکی از حلقه‌های مفقوده کریدور دریا به دریا است و برای ساخت کامل آن با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حاشیه مراسم آغاز اجرای تعریض آزادراه ساوه-سلفچگان از آغاز ساخت قطعه سوم آزادراه تهران شمال خبر داد و گفت: ساخت قطعه سوم آزادراه تهران شمال از هفته آینده آغاز می‌شود، این قطعه ۵۵ کیلومتری یکی از حلقه‌های مفقوده کریدور دریا به دریا است و برای ساخت کامل آن با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. 

وی با اشاره ورود بنیاد مستضعفان به ساخت قطعه سوم اظهار داشت: بنیاد مستضعفان اجرای این قطعه را بر عهده  گرفته است و سهم دولت و بنیاد مستضعفان در این پروژه ۵۰ درصد است. به دنبال این هستیم که سهم خود را از طریق واگذاری سهام متعلق به خود در سازمان خصوصی‌سازی به بنیاد مستضعفان تامین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ۸ کیلومتر ابتدایی این مسیر، از یابیشه تا ولی‌آباد، با موافقت سازمان محیط‌زیست آماده آغاز عملیات اجرایی است.

بازوند همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی مسیر ۴۷۳ کیلومتری از خاش تا چابهار در حال ساخت و ۶ هزار نیروی کار در ساخت این پروژه فعال هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ