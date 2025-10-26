خبرگزاری کار ایران
ارتباطات ماهواره‌ای و کوانتومی می‌تواند تغییرات بالقوه در ارتباطات ایجاد کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری حدود یکصدسال طول کشید، گفت: ارتباطات ماهواره‌ای و کوانتومی می‌تواند تغییرات بالقوه در ارتباطات ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ در کنفرانس ملی مخابرات گفت: حتما در کنار این کار توسعه‌ای، باید نگاه آینده‌نگر داشته باشیم زیرا ارتباطات ماهواره‌ای و کوانتومی می‌تواند تغییرات بالقوه در ارتباطات ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه در حرکت به سمت ارتباطات با‌کیفیت باید وفاق را مدنظر قرار داد، افزود: باید واقعیت را دید و پذیرفت تا بتوان رو به جلو حرکت کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته اختلافاتی در خانواده ارتباطات وجود داشت، گفت: در دولت چهاردهم محور را روی وفاق قرار دادیم و برکات آن را هم در همین مدت کوتاه دیدیم. البته صحبت از وفاق به این معنا نیست که اختلافات را در مسیری هدایت کنیم که خدمت با کیفیت ارایه کنیم به مردم بلکه باید هم افزایی هم داشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه ما در وفاق اقدام ضد رقابتی نخواهیم داشت و انحصار موضوعیت ندارد، گفت: این موضوع در جلساتی که درباره کیفیت ارتباطات برگزار شده، مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات، هم‌افزایی در تولید تجهیزات مورد نیاز توسعه فیبرنوری را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: تولیدکنندگان هم در کنار این پروژه ملی قرار گرفته اند زیرا می خواهیم کل زیست بوم را به حرکت در آوریم.

کاهش مصرف انرژی با اجرای سواپ

وزیر ارتباطات، کمک به کاهش مصرف انرژی را یکی از کارکردهای مهم این پروژه دانست و گفت: کشور با بحث ناترازی برق مواجه است. ارتباطات بر بستر فیبر نوری به عنوان ارتباطات سبز شناسایی می‌شود و این اتفاق زیبایی است که هم کیفیت ارتباطات را ارتقا می‌دهد و هم به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.

وزیر ارتباطات، رضایت مردم را مهم‌ترین هدف تمامی این تلاش‌ها دانست و گفت: همه این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها حول محوری است که مبتنی بر وفاق و در راستای رضایت مردم باشد.

هاشمی از اپراتورها خواست تا زیرساخت‌های ارتباط با مردم، خدمات مشتری (CRM)، بیلینگ و سرویس‌دهی را به صورت ویژه تقویت کنند تا بازخورد دقیقی از کیفیت ارتباطات حاصل شود.

