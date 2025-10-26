وزیر راه و شهرسازی:
ایران و پاکستان بار چین را به اروپا میرسانند/ بدون زمین وعده مسکن به مردم داده بودند!
وزیر راه و شهرسازی گفت: پاکستان واسط بین چین و ایران خواهد بود و اتفاق مشترک بین ایران و پاکستان این است که بار چین را به اروپا متصل می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق در مراسم آغاز عملیات تعریض (شش خطه) آزادراه ساوه- سلفچگان با اعتبار ١٢ همت، اظهار داشت: درباره اهمیت پروژهای که امروز علمیات اجرایی آن آغاز میشود، باید بگویم که این ۶۵ کیلومتر فقط به دو استان قم و مرکزی مربوط نمیشود بلکه یک پروژه ملی و بینالمللی است.
وی ادامه داد: دیپلماسی رییس جمهور کشورمان در زمینه تجارت، افزایش سطح همکاری با کشورهای همسایه و نقش اصلی در افزایش تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه را بخش حمل و نقل بازی میکند، از این رو دو هفته گذشته جلساتی را در این باره در کشورهای آذربایجان و پاکستان داشتیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هفته گذشته نشست سه جانبه ایران- روسیه- آذربایجان در شهر باکو شکل گرفت، گفت: این نشست سه جانبه اثرات بسیار مهمی دارد از جمله اینکه در خصوص تضمین بار و کالا در حلقه مفقوده راهآهن رشت - آستارا به توافقات رسیدیم و همچنین بزودی قرارداد اجرایی ایران و روسیه منعقد میشود از این رو شاهد شتاب در ساخت رشت آستارا خواهیم بود.
صادق همچنین با اشاره به نشست وزرای حمل و نقل کشورهای همسایه در کشور پاکستان، افزود: در نشست پاکستان سه نکته اصلی مطرح شد و درباره این موضوعات با قدرت رایزنی داشتیم و اثرات این رایزنیها را در ماههای آینده خواهیم دید، یکی از موضوعات مورد بحث این بود که ایران واسطهای برای تبادلات تجاری بین اوراسیا و قفقاز و روسیه از طریق آذربایجان خواهد بود. همچنین پاکستان واسط بین چین و ایران خواهد بود و اتفاق مشترک بین ایران و پاکستان این است که بار چین را به اروپا متصل می کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه شبکه آزادراهی و زیرساختهای ریل در مبادلات ایران با کشورهای همسایه اثرگذار است، گفت: خدا را شاکر هستیم، مشکلات و محدودیتها و تحریم ها ذرهای بر همدلی و هم افزایی و اراده ما برای پیشرفت تاثیری نگذاشته است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مسکن گفت: در سالهای گذشته وعدههایی داده شد بدون آنکه برای این وعدهها زمینی و تسهیلات و زیرساخت آب و برق وجود داشته باشد و حتی قرعه کشیهایی برای واحدها انجام دادند بدون آنکه زمین و پروانه ساحتی وجود داشته باشد و ما این وعدهها را روی زمین آماده عملیاتی میکنیم و قطعا زمینی را بدون آماده سازی تحویل نمی دهیم.
همچنین در ادامه این مراسم هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: امروز جادهای را ۶ خطه قطعه میکنیم که بخشی از کریدور شمال -جنوب و شرق به غرب است و این قطعه ۶۵ کیلومتری قلب تپنده کریدور شمال -جنوب و شرق به غرب محسوب میشود که با سرمایه گذاری ١٢ همتی با سهم ٩٠ درصدی بخش خصوصی و سهم ١٠ درصدی دولت به اجرا میرسد.