فراخوان انجمن فولاد برای طرحهای فناورانه در زنجیره معدن و فولاد
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با هدف ارتقای بهرهوری، توسعه نوآوری و بهکارگیری فناوریهای نوین در صنعت فولاد و معدن کشور، فراخوانی برای دریافت طرحهای فناورانه از شرکتهای دانشبنیان، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در راستای رفع نیازهای فناورانه شرکتهای زنجیره معدن و فولاد کشور، از کلیه شرکتهای دانشبنیان، مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی، دانشگاهها، تولیدکنندگان و سازندگان داخلی دعوت کرد تا طرحهای فناورانه و نوآورانه خود را ارائه کنند.
ارسال طرحها تا دهم آذرماه ۱۴۰۴
به گزارش روابطعمومی انجمن فولاد ایران، متقاضیان میتوانند خلاصهای از طرحهای فناورانه خود را در محورهای اعلامشده، حداکثر تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به ایمیل دبیرخانه انجمن به نشانی ispa@steeliran.org ارسال کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، طرحهای دریافتی پس از ارزیابی هیئت داوران تخصصی، در هفتمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران که از ۲۳ تا ۲۵ دیماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار میشود، معرفی و از طرحهای برتر تجلیل و قدردانی خواهد شد. همچنین اجرای نهایی طرحهای منتخب در شرکتهای زنجیره معدن و فولاد مورد توافق قرار میگیرد.
محورهای اصلی فراخوان
- بهرهوری و کاهش مصرف انرژی
- آب، محیط زیست و اقتصاد چرخشی
- تحول دیجیتال و هوشمندسازی
- بهرهوری مواد اولیه
اطلاعات تماس
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از طریق شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۵۵۱۷۰۱ (داخلی ۳۰۸) تماس حاصل نمایند.