خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی بانک یوبی‌اس از نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار نفت

پیش‌بینی بانک یوبی‌اس از نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار نفت
کد خبر : 1705098
لینک کوتاه کپی شد.

بانک یوبی‌اس پیش‌بینی کرد که دور تازه تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه نوسان‌های کوتاه‌مدتی در بازار نفت ایجاد می‌کند، اما مانع افزایش پایدار قیمت‌ها می‌شود.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک یوبی‌اس (UBS) اعلام کرد که دور تازه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های انرژی روسیه ممکن است نوسان‌های کوتاه‌مدتی را در بازار نفت ایجاد کند، اما به‌دلیل مازاد عرضه جهانی، انتظار نمی‌رود این تحریم‌ها به افزایش پایدار قیمت‌ها منجر شوند.

این بانک در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که قیمت نفت خام برنت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه باقی خواهد ماند.

تحلیلگران UBS تأکید کردند که تحریم‌های پیشین نیز تأثیری محدود بر حجم صادرات نفت روسیه داشته‌اند، زیرا این کشور همچنان از مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده است: ما به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم که اجرای تحریم‌ها و واکنش‌های احتمالی عرضه از سوی دیگر تولیدکنندگان را به‌دقت زیر نظر داشته باشند.

این ارزیابی در حالی منتشر شده که آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته جاری تحریم‌هایی تازه را علیه شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل اعمال کرده‌اند؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای نفتی روسیه در جریان تنش‌ها با اوکراین رخ داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ