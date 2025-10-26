پیشبینی بانک یوبیاس از نوسانهای کوتاهمدت بازار نفت
بانک یوبیاس پیشبینی کرد که دور تازه تحریمها علیه بخش انرژی روسیه نوسانهای کوتاهمدتی در بازار نفت ایجاد میکند، اما مانع افزایش پایدار قیمتها میشود.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک یوبیاس (UBS) اعلام کرد که دور تازه تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکتهای انرژی روسیه ممکن است نوسانهای کوتاهمدتی را در بازار نفت ایجاد کند، اما بهدلیل مازاد عرضه جهانی، انتظار نمیرود این تحریمها به افزایش پایدار قیمتها منجر شوند.
این بانک در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که قیمت نفت خام برنت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه باقی خواهد ماند.
تحلیلگران UBS تأکید کردند که تحریمهای پیشین نیز تأثیری محدود بر حجم صادرات نفت روسیه داشتهاند، زیرا این کشور همچنان از مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود استفاده میکند.
در این گزارش آمده است: ما به سرمایهگذاران توصیه میکنیم که اجرای تحریمها و واکنشهای احتمالی عرضه از سوی دیگر تولیدکنندگان را بهدقت زیر نظر داشته باشند.
این ارزیابی در حالی منتشر شده که آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته جاری تحریمهایی تازه را علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل اعمال کردهاند؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای نفتی روسیه در جریان تنشها با اوکراین رخ داده است.