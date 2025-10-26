اجماع اهالی بهارستان برای تقویت شریان مالی امنیت غذایی؛
درخواست ۳۲ نماینده مجلس از دولت برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی
32 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بیبدیل بانک کشاورزی در تضمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی، خواستار تقویت بنیه مالی این بانک تخصصی توسط دولت شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، به دنبال اختصاص اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۴ ، نمایندگان مجلس بر لزوم تخصیص سهم ویژه از این منبع به بانک کشاورزی با هدف تحکیم هرچه بیشتر امنیت غذایی کشور تأکید کردند.
نمایندگان ملت از طیفهای مختلف و حوزههای انتخابیه گوناگون، با صدایی واحد، بانک کشاورزی را «موتور محرکه اقتصاد کشاورزی»، «بازوی اصلی توسعه پایدار» و «کلید تأمین امنیت غذایی کشور» توصیف کرده و خواستار تخصیص سهمی درخور و قابل توجه از اعتبار مصوب در بودجه ۱۴۰۴ به این بانک تخصصی شدهاند.
بر اساس این گزارش، اهالی بهارستان، از نایب رئیس مجلس تا رؤسای کمیسیونهای کلیدی و نمایندگان استانهای مختلف، تقویت بنیه مالی این بانک را ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور میدانند.
انقلاب در تأمین مالی کشاورزی؛ یک مطالبه مشترک
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «اقتصاد ایران بر پایه کشاورزی زنده و مردمی است»، نگاه کلان مجلس به این موضوع را تبیین میکند. او معتقد است «نفت واقعی ما کشاورزی است» و اگر سرمایه بانک کشاورزی از محل بودجههای مصوب تقویت شود، «انقلابی در نظام تأمین مالی کشاورزی کشور رقم خواهد خورد».
این نگاه راهبردی در کلام محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بازتاب دارد. او با پیوند مستقیم امنیت غذایی به امنیت ملی، هشدار میدهد که بدون «تأمین مالی پایدار»، کشور با آسیبهای نگرانکنندهای مواجه خواهد شد و تقویت بانک کشاورزی را بخشی از «نقشه راه مجلس برای پایداری امنیت غذایی» میداند.
از کمیسیون بودجه تا کمیسیون امنیت ملی؛ یک دغدغه فراگیر
اهمیت این موضوع به کمیسیون کشاورزی محدود نشده است. فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با حیاتی خواندن نقش این بانک در شرایط تورمی و تحریمی، میگوید: «افزایش سرمایه بانک کشاورزی را به طور جدی پیگیری میکنیم.» همزمان، احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، از تلاش برای تخصیص «نزدیک به ۵۰ درصد» از کل اعتبار افزایش سرمایه بانکهای دولتی به بانک کشاورزی خبر میدهد، چرا که معتقد است «توسعه پایدار کشور بدون تقویت بانک کشاورزی ممکن نیست».
این اهمیت استراتژیک از منظر کمیسیون امنیت ملی نیز مورد تأکید است. ابراهیم رضایی، سخنگوی این کمیسیون، بانک کشاورزی را «خط اول حمایت از کشاورزان» و «بانکی مردمی» میخواند و محمدمهدی شهریاری، دیگر عضو این کمیسیون، معتقد است با تقویت منابع این بانک، «ظرفیتهای پنهان بخش کشاورزی شکوفا میشود».
تقویت توان تسهیلاتدهی؛ شاهکلید حل مشکلات بخش کشاورزی
یکی از محورهای مشترک در اظهارات نمایندگان، تأثیر مستقیم افزایش سرمایه بر قدرت تسهیلاتدهی بانک است. رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان، با محاسباتی دقیق تصریح میکند: افزایش سرمایه و پرداخت مطالبات دولت به این بانک، میتواند «توان تسهیلاتدهی آن را تا پنج برابر ارتقا دهد.» این دیدگاه مورد تأیید سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرار دارد که افزایش سرمایه را راهی برای تقویت توان بانک در تأمین مالی بهموقع بخش کشاورزی میداند.
همچنین، نمایندگان به نقش بانک در حوزههای نوین و مدیریت بحران نیز اشاره دارند. عادل نجفزاده، نماینده خوی، عملکرد بانک در «حمایت از کشاورزی مدرن» را ضامن امنیت غذایی میداند و عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، این بانک را «الگوی موفق نظام بانکی در مدیریت مالی زنجیره ارزش» معرفی میکند. از سوی دیگر، غلامرضا دهقان ناصرآبادی بر لزوم حمایت ویژه دولت از بانک برای «جبران خسارات خشکسالی» تأکید دارد.
این زنجیره مطالبات که از سوی نمایندگانی چون پیمان فلسفی، غلامرضا شریعتی، محمد نصیری و عبدالحکیم آقارکاکلی نیز با عباراتی مشابه تکرار شده، یک پیام روشن و غیرقابل انکار را به قوه مجریه ارسال میکند: مجلس شورای اسلامی به صورت یکپارچه و با آگاهی کامل از نقش حیاتی بانک کشاورزی، منتظر تصمیم قاطع دولت برای تزریق منابع به این نهاد استراتژیک است.»
دامنه این حمایت استراتژیک، بسیار فراتر از کمیسیونهای مرتبط با کشاورزی است. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی، با تأکید بر اینکه «کشاورزی شغل اول کشور است»، میگوید: «دولت باید اهتمامی ویژه برای تخصیص بیشترین سهم به این بانک داشته باشد». محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس نیز با اشاره به ارتباط مستقیم این بانک با کشاورزان، تأکید میکند که اجرای کامل قانون افزایش سرمایه بانک کشاورزی، «زمینهساز توسعه ظرفیت تولید ملی» خواهد بود. این نگاه از سوی سایر نمایندگان نیز با جدیت دنبال میشود؛ مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی، صراحتاً اعلام میکند: «بانک کشاورزی باید در صدر فهرست حمایتهای مالی دولت قرار گیرد».
ستون فقرات امنیت غذایی و پیشران توسعه
در بطن این اجماع، درک عمیق نمایندگان از کارکردهای چندوجهی بانک کشاورزی نهفته است. حسنعلی محمدی، نماینده فسا، این بانک را «ستون تأمین مالی زنجیره غذایی کشور» میخواند و احد بیوته، نماینده نمین، آن را «پیشران توسعه اقتصادی و اشتغالزایی» در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی میداند.
این نقش محوری در ابعاد مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است:
توسعه پایدار و حمایت از مناطق محروم: محمد خوشسیما، عضو کمیسیون امور داخلی، بر نقش کلیدی بانک در «ارتقای معیشت جوامع روستایی» تأکید دارد و حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز، تعامل بانک با دولت و مجلس را «الگویی برای توسعه مناطق محروم» توصیف میکند.
حمایت از تولید دانشبنیان و صادرات: از نگاه بابک رضازاده، نماینده مشکینشهر، بانک کشاورزی «بازوی تحقق منویات رهبری در توسعه کشاورزی دانشبنیان» است. همچنین، اسماعیل سیاوشی، نماینده فریدن، تسهیلات این بانک را «پشتوانه توسعه تولید و صادرات محصولات کشاورزی» میداند.
عزم ملی برای اقدام مشترک: با توجه به اهمیت موضوع، اسدالله چراغی، نماینده حوزه جنوب ایلام، خواستار «همافزایی جدی دولت و مجلس» در این مسیر شده است. این پیام مشترک، با پیشبینی اختصاص ۷۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی در بودجه ۱۴۰۴ (به گفته حجتالاسلام سادات ابراهیمی)، نشاندهنده شکلگیری یک «عزم ملی برای تقویت امنیت غذایی» است.
به نظر میرسد صدای بیش از ۳۲ نماینده مجلس، پیام روشنی را به قوه مجریه ارسال میکند که مجلس شورای اسلامی از نقش حیاتی بانک کشاورزی در تحکیم پایههای امنیت غذایی کشور آگاه است و انتظار میرود دولت برای تزریق منابع از طریق افزایش سرمایه به این نهاد راهبردی، تصمیم به موقع و راهگشایی برای تضمین پایداری سفره مردم اتخاذ کند.