خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
از بانکداری دیجیتال تا نوآوری‌های باز؛ حضور هدفمند بانک صادرات ایران در «تراکنش یازدهم»

از بانکداری دیجیتال تا نوآوری‌های باز؛ حضور هدفمند بانک صادرات ایران در «تراکنش یازدهم»
​یازدهمین رویداد بزرگ «تراکنش ایران» با شعار «آینده باهوش است» با حضور مؤثر و هدفمند بانک صادرات ایران و ارائه تازه‌ترین دستاوردهای بانک در حوزه بانکداری دیجیتال و نوآوری‌های بانکداری باز، از ۵ تا ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در رویداد امسال، شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات ایران از جمله هلدینگ فناوری و نوآوری صاد، فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر، پرداخت الکترونیک سپهر، رایان هم‌افزا، پیشگامان فناوری‌های نوین صاد، داده‌پردازی خوارزمی، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و شرکت مدیریت و راهبری زیرساخت صاد، مجموعه‌ای از خدمات و راه‌حل‌های نوین مالی را معرفی می‌کنند.

همچنین در سومین روز برگزاری این رویداد، نشست تخصصی «نوآوری‌های باز و یکپارچه‌سازی» با حضور امیرحسین آقامحمدی، مدیر امور فناوری بانک صادرات ایران و هادی امینی‌فرد، رئیس اداره کل هوشمندسازی و نوآوری این بانک برگزار خواهد شد و دیدگاه‌های تخصصی آنان در خصوص آینده بانکداری هوشمند و تعامل اکوسیستم‌های فناور ارائه می‌شود.

رویداد «تراکنش ایران» یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فعالان اکوسیستم مالی، بانکی، پرداخت، نوآوری، فناوری و تجارت الکترونیک کشور است که امسال با محوریت «هزاره سوم و شتاب هوشندی» و شعار «آینده باهوش است» در فضایی به وسعت پنج‌هزار متر مربع با برگزاری نشست‌های تخصصی، جشنواره‌های علمی، پاویون‌های نوآورانه و ارائه محصولات فناورانه برگزار می‌شود.

در این دوره، جشنواره‌های انتخاب محصولات برتر سال (Fintex)، رساله دکتری سال (نشان ملی داناوری)، چهره‌های ماندگار و مدیران مؤثر، پاویون‌های تخصصی در حوزه‌های هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارز، فین‌تک، تجارت الکترونیک، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و رسانه‌های هوشمند از جمله بخش‌های شاخص این رویداد به شمار می‌روند.

