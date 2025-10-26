به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه قرارداد نهابی اجرای راه آهن رشت آستارا چه زمانی منعقد می‌شود ، گفت: یکی از موضوعات مورد مذاکره و بحث در نشست اخیر سه جانبه ایران - روسیه و آذربایجان در باکو همین موضوع بود و قرارداد نهایی اجرا و ساخت پروژه راه ‌آهن رشت- آستارا یک ماه آینده در مسکو منعقد می‌شود.

وی ادامه داد: نتایج مذاکرات سفر باکو با محوریت تضمین حمل بار و کالا در حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، به‌ویژه در مسیر ریلی رشت–آستارا فراتر از تحلیل‌های اولیه بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعریض آزادراه ساوه- سلفچگان اظهار داشت: این طرح تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری خواهد و با اجرای این پروژه، ضمن اصلاح بار ترافیکی موجود، سهولت جابه‌جایی کالا و مسافر در مسیرهای ترانزیتی کشور افزایش خواهد یافت.

وی افزود: امروز در کمیسیون زیربنایی کشور، موضوع اتصال محور اراک به بروجرد مطرح می‌شود و این حلقه مکمل می‌تواند گره‌های ترافیکی و گلوگاه‌های ترانزیتی را برطرف کرده و نقش مؤثری در ارتباطات حمل‌ونقلی ایران با کشورهای همسایه ایفا کند.

صادق همچنین با اشاره به دستاوردهای نشست اخیر در پاکستان گفت: در سفر به پاکستان و دیدار با وزرای حمل‌ونقل منطقه، موضوع تکمیل کریدورها، تسهیل فرآیندهای مرزی و افزایش تبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی هم در خصوص انتقال بار کشور چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا حاصل شد. موضع مهم ارتباطات بندری و دریایی میان ایران و پاکستان بود که در دستور کار قرار گرفت پ در ماه‌های آینده شاهد عملیاتی شدن این همکاری‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام/