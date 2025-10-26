خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

انعقاد قرارداد ساخت راه‌آهن رشت-آستارا ماه آینده در مسکو

انعقاد قرارداد ساخت راه‌آهن رشت-آستارا ماه آینده در مسکو
کد خبر : 1705037
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد نهایی اجرایی راه آهن رشت آستارا یک ماه آینده در مسکو منعقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه قرارداد نهابی اجرای راه آهن رشت آستارا چه زمانی منعقد می‌شود ، گفت: یکی از موضوعات مورد مذاکره و بحث در نشست اخیر سه جانبه ایران - روسیه و آذربایجان در باکو همین موضوع بود و قرارداد نهایی اجرا و ساخت پروژه راه ‌آهن رشت- آستارا یک ماه آینده در مسکو منعقد می‌شود.

وی ادامه داد: نتایج مذاکرات سفر باکو با محوریت تضمین حمل بار و کالا در حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، به‌ویژه در مسیر ریلی رشت–آستارا  فراتر از تحلیل‌های اولیه بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعریض آزادراه ساوه- سلفچگان اظهار داشت: این طرح تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری خواهد و با اجرای این پروژه، ضمن اصلاح بار ترافیکی موجود، سهولت جابه‌جایی کالا و مسافر در مسیرهای ترانزیتی کشور افزایش خواهد یافت.

وی افزود: امروز در کمیسیون زیربنایی کشور، موضوع اتصال محور اراک به بروجرد مطرح می‌شود و این حلقه مکمل می‌تواند گره‌های ترافیکی و گلوگاه‌های ترانزیتی را برطرف کرده و نقش مؤثری در ارتباطات حمل‌ونقلی ایران با کشورهای همسایه ایفا کند.

صادق همچنین با اشاره به دستاوردهای نشست اخیر در پاکستان گفت: در سفر به پاکستان و دیدار با وزرای حمل‌ونقل منطقه، موضوع تکمیل کریدورها، تسهیل فرآیندهای مرزی و افزایش تبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی هم در خصوص انتقال بار کشور چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا حاصل شد. موضع مهم ارتباطات بندری و دریایی میان ایران و پاکستان بود که در دستور کار قرار گرفت پ در ماه‌های آینده شاهد عملیاتی شدن این همکاری‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ