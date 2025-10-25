جزییات نرخ جدید عوارضی آزادراه تهران- شمال

به گزارش ایلنا، طبق گزارش های غیر رسمی نرخ جدید عوارض آزادراه تهران- شمال از امروز (شنبه، سوم آبان‌ماه) افزایش یافت؛ به طوری که نرخ عوارض سواری در روزهای معمولی ۶۵ هزار تومان و در روزهای اوج ترافیکی ۸۵ هزار تومان است.

همچنین عوارض عبور اتوبوس در روزهای معمولی و پیک ۹۹ هزار تومان، مینی بوس ۸۸ هزار تومان و وانت ۸۵ هزار تومان تعیین شد.

آخرین به‌روز رسانی عوارض آزادراه تهران- شمال مربوط به ۱۶ ماه پیش بوده و از آن زمان تاکنون افزایش نداشته است.

همچنین باند غربی منطقه ۲ آزادراه که از تیرماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسیده بود، با وجود اجرای خدمات مختلف راهداری و ... تاکنون نرخ عوارض آن ابلاغ نشده بود.

