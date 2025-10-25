کویت: اوپک آماده جبران کمبود احتمالی در بازار نفت است

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طارق الرومی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه روسنفت و لوک‌اویل گفت: انتظار می‌رود هرگونه تصمیمی برای اعمال تحریم‌ها بی‌شک تأثیری مثبت بر قیمت‌ها خواهد داشت.

وی افزود: در پی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از تغییر تقاضا به‌ سوی خلیج فارس و خاورمیانه مشاهده می‌شود.

آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، روسنفت و لوک‌اویل، دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد. این اقدام که به‌عنوان شدیدترین گام واشینگتن علیه تجارت انرژی روسیه از زمان آغاز تنش‌های مسکو - کی‌یف توصیف شده است، هم‌زمان با فشار بر هند برای کاهش واردات نفت از مسکو انجام شد.

کویت یکی از اعضای کلیدی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) است.

هشت عضو اوپک‌پلاس پس از سال‌ها کاهش عرضه داوطلبانه برای حمایت از بازارهای جهانی نفت خام، در سال جاری میلادی تغییر مسیر دادند و اکنون به‌تدریج در حال لغو این کاهش‌ها هستند.

کویت هم اهداف تولید نفت خود را در سال جاری میلادی به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسانده؛ رقمی که معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی نفت است.

