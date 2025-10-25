کویت: اوپک آماده جبران کمبود احتمالی در بازار نفت است
وزیر نفت کویت اعلام کرد که اوپک در صورت نیاز، آماده افزایش تولید نفت برای جبران کمبودهای ناشی از تحریمهای آمریکا علیه روسیه است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طارق الرومی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریمهای آمریکا علیه روسنفت و لوکاویل گفت: انتظار میرود هرگونه تصمیمی برای اعمال تحریمها بیشک تأثیری مثبت بر قیمتها خواهد داشت.
وی افزود: در پی این تحریمها، نشانههایی از تغییر تقاضا به سوی خلیج فارس و خاورمیانه مشاهده میشود.
آمریکا در اقدامی کمسابقه، روسنفت و لوکاویل، دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد. این اقدام که بهعنوان شدیدترین گام واشینگتن علیه تجارت انرژی روسیه از زمان آغاز تنشهای مسکو - کییف توصیف شده است، همزمان با فشار بر هند برای کاهش واردات نفت از مسکو انجام شد.
کویت یکی از اعضای کلیدی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) است.
هشت عضو اوپکپلاس پس از سالها کاهش عرضه داوطلبانه برای حمایت از بازارهای جهانی نفت خام، در سال جاری میلادی تغییر مسیر دادند و اکنون بهتدریج در حال لغو این کاهشها هستند.
کویت هم اهداف تولید نفت خود را در سال جاری میلادی به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسانده؛ رقمی که معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی نفت است.