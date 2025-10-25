خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کویت: اوپک آماده جبران کمبود احتمالی در بازار نفت است

کویت: اوپک آماده جبران کمبود احتمالی در بازار نفت است
کد خبر : 1704849
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت کویت اعلام کرد که اوپک در صورت نیاز، آماده افزایش تولید نفت برای جبران کمبودهای ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، طارق الرومی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه روسنفت و لوک‌اویل گفت: انتظار می‌رود هرگونه تصمیمی برای اعمال تحریم‌ها بی‌شک تأثیری مثبت بر قیمت‌ها خواهد داشت.

وی افزود: در پی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از تغییر تقاضا به‌ سوی خلیج فارس و خاورمیانه مشاهده می‌شود.

آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، روسنفت و لوک‌اویل، دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد. این اقدام که به‌عنوان شدیدترین گام واشینگتن علیه تجارت انرژی روسیه از زمان آغاز تنش‌های مسکو - کی‌یف توصیف شده است، هم‌زمان با فشار بر هند برای کاهش واردات نفت از مسکو انجام شد.

کویت یکی از اعضای کلیدی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) است.

هشت عضو اوپک‌پلاس پس از سال‌ها کاهش عرضه داوطلبانه برای حمایت از بازارهای جهانی نفت خام، در سال جاری میلادی تغییر مسیر دادند و اکنون به‌تدریج در حال لغو این کاهش‌ها هستند.

کویت هم اهداف تولید نفت خود را در سال جاری میلادی به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسانده؛ رقمی که معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی نفت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ