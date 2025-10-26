آییننامه ارتقای کیفیت تولید خودرو ابلاغ شد
سخنگوی وزارت صمت از تصویب و ابلاغ «آییننامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت» خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزتالله زارعی سخنگوی این وزارتخانه با اشاره به جایگاه وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار صنعت خودرو گفت: آییننامه اجرایی ارتقا کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت، بر اساس پیشنهاد وزارت صمت تدوین و پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی دولت تصویب شده است. این آئیننامه نخستین سند جامع در زمینه کیفیت خودروهای داخلی به شمار میرود و استانداردهای مرتبط را بهصورت دقیق تعریف میکند.
زارعی با بیان اینکه این آییننامه تمامی زنجیره تولید خودرو را دربر میگیرد، افزود: فرآیند طراحی، قطعهسازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش تحت یک نظام ارزیابی مشخص رصد و پایش خواهد شد.
وی طراحی این آییننامه را بر پایه نظام امتیازدهی در کیفیت خودروهای ساخت داخل دانست و گفت: برای ثبت این امتیازات، سامانهای طراحی شده و شرکتهای بازرسی تخصصی بر اجرای آن نظارت دارند. به این ترتیب، مصرفکنندگان میتوانند کیفیت برندها و مدلهای مختلف خودرو را مقایسه کرده و بر اساس شاخصهای واقعی تصمیمگیری کنند.
سخنگوی وزارت صمت در توضیح دیگر الزامات این آییننامه اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این برنامه، شناسنامهدار کردن قطعات داخلی خودرو است؛ چراکه با تنوع تولیدکنندگان قطعات، لازم است مشخص شود هر قطعه توسط کدام واحد ساخته شده تا در صورت بروز نقص فنی یا نیاز به فراخوان، پاسخگویی دقیقتری وجود داشته باشد.
زارعی با اشاره به ایجاد ساختار اجرایی جدید در قالب کمیتهای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی افزود: این کمیته مسئول سیاستگذاری و برنامهریزی برای ارتقا کیفیت خودرو است و در صورت نیاز، دستورالعملهای تکمیلی را تدوین و ابلاغ خواهد کرد. سیاستگذار اصلی حوزه کیفیت خودرو همچنان وزارت صمت است و مصوبات کمیته با تأیید وزیر اجرایی میشود.
به گفته وی، اجرای این آییننامه میتواند بخش مهمی از خلأهای نظارتی در صنعت خودرو را برطرف کند. زارعی تأکید کرد: بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و افزایش رضایتمندی مردم از نتایج اجرایی این برنامه خواهد بود.