به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پالایشگاه‌های هندی آماده‌اند در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل واردات نفت روسیه را به‌طرز خیره‌کننده‌ای کاهش دهند، اقدامی که می‌تواند مسیر توافق تجاری دهلی‌نو و واشینگتن را هموار کند.

منابع صنعتی پنجشنبه (یکم آبان) اعلام کردند که شرکت پالایش نفت خصوصی ریلاینس هند، بزرگ‌ترین خریدار هندی نفت روسیه، در حال بازنگری واردات خود از این کشور است و ممکن است خرید نفت تحت قرارداد بلندمدت با روسنفت را متوقف کند.

سخنگوی این شرکت هندی تأکید کرد که ریلاینس به‌طور کامل با دستورعمل‌های دولت هند هماهنگ خواهد بود.

پالایشگاه‌های دولتی هند از جمله بهارات پترولیوم، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم در حال بررسی اسناد تجاری خود هستند تا اطمینان یابند هیچ محموله‌ای به‌طور مستقیم از روسنفت یا لوک‌اویل دریافت نمی‌شود.

منابع پالایشگاهی گفتند که کاهش واردات نفت هند از روسیه شدید خواهد بود، اما انتظار نمی‌رود فوری به صفر برسد، زیرا بخشی از محموله‌ها از طریق واسطه‌ها وارد می‌شود.

هند پس از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف در فوریه سال ۲۰۲۲، به بزرگ‌ترین خریدار نفت دریایی روسیه با تخفیف تبدیل شد و در ۹ ماه نخست امسال، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت وارد کرده است.

طبق برآوردها، روسنفت و لوک‌اویل روی‌هم‌رفته حدود ۶۰ درصد از نفت روسیه خریداری‌شده از سوی هند را تأمین می‌کنند.

در همین حال، هند با تعرفه‌های تنبیهی ۵۰ درصدی بر صادرات خود به ایالات متحده روبه‌روست که نیمی از آن در تلافی خرید نفت روسیه اعمال شده است.

دهلی‌نو در حال مذاکره برای توافقی تجاری است که می‌تواند این تعرفه‌ها را در ازای کاهش واردات نفت از روسیه، با همتایان آسیایی خود هماهنگ کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌ها تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) فرصت دارند معاملات خود با تولیدکنندگان نفت روسیه را کاهش دهند.

تحلیلگران معتقدند اگر دولت ترامپ از مواضع خود با اقدام‌های عملی حمایت کند، پالایشگاه‌هایی که به‌دنبال حفظ دسترسی به بازارهای سرمایه آمریکا هستند، از بشکه‌های نفت روسیه صرف‌نظر خواهند کرد.

هلیما کرافت، تحلیلگر مؤسسه آربی‌سی کپیتال نوشت: اگر واشینگتن به‌طور عملی سخنان خود را اجرا کند، پیش‌بینی می‌کنیم پالایشگرانی که به‌دنبال حفظ دسترسی به بازارهای سرمایه آمریکا هستند، از نفت روسیه صرف‌نظر کنند.

یکی از مقام‌های پالایشگاهی هند گفت: اوضاع به بانک‌ها بستگی دارد. اگر بانک‌ها پرداخت‌ها را انجام دهند، ما خرید خواهیم کرد. در غیر این صورت مقدار خرید صفر خواهد بود.

شرکت ریلاینس که از سوی موکش آمبانی، میلیاردر هندی اداره می‌شود و بزرگ‌ترین مجتمع پالایشگاهی جهان را در جامناگار ایالت گجرات مدیریت می‌کند، قراردادی بلندمدت برای خرید روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام از روسنفت دارد.

این شرکت پالایش نفت هند همچنین نفت روسیه را از طریق واسطه‌ها خریداری می‌کند.

در روزهای اخیر، ریلاینس تک‌محموله‌های نفت خام از خاورمیانه و برزیل خریده است که می‌تواند بخشی از عرضه روسیه را جایگزین کند.

یکی از منابع تجاری گفت: ریلاینس پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا، در حال بررسی توقف واردات نفت روسیه برای یکی از دو پالایشگاه خود بوده است؛ پالایشگاهی که به‌دلیل ممنوعیت اتحادیه اروپا بر فرآورده‌های نفتی تولیدی از نفت روسیه، صادرات‌محور است.

شرکت نایارا انرژی، دیگر پالایشگر بزرگ هندی که روسنفت سهامدار اصلی آن است نیز از شرکت دولتی روسیه نفت خرید می‌کند. با این حال، منابع تجاری تأکید کردند که پالایشگاه‌های دولتی هند معمول نفت روسیه را به‌صورت مستقیم از روسنفت یا لوک‌اویل نمی‌خرند و معاملات آنها از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود.

انتهای پیام/