مبالغ بلوکهشده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد
مهلت ثبتنام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه به پایان رسید و از امروز (شنبه ۳ آبانماه)، مبالغ ۵۰۰ میلیون تومانی مسدودشده در حساب متقاضیان آزاد شده است.
به گزارش ایلنا، مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که از روز سهشنبه ۲۹ مهرماه آغاز شده بود، جمعه دوم آبانماه به پایان رسید.
در این مرحله، متقاضیان واجد شرایط میتوانستند با مراجعه به سایت رسمی SaleCars.ir نسبت به ثبتنام و انتخاب حداکثر دو اولویت از میان سبد محصولات اعلامشده اقدام کنند.
به گفته مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، در این دوره دو مدل از خودروهای چانگان و زوتی بهصورت فروش فوقالعاده عرضه شدند و خودروهای ثبتنامی در بازه ۱۲۰ روز کاری به خریداران تحویل داده خواهند شد.
براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه، متقاضیانی که از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه نسبت به وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کرده بودند، از امروز (۳ آبانماه) میتوانند مبالغ مسدودشده را برداشت کنند.