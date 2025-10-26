در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
ایران میتواند جای نفت و گاز روسیه را پُر کند؟
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در صورت تداوم تحریمهای روسیه اگر ایران بخواهد وارد بازارهای جدید شود نیاز به سرمایهگذاری کلان در بخش گاز برای بهرهبرداری از فرصتها و همچنین تنوع بخشیدن به سبد صادرات انرژی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.
محمود خاقانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی تشدید تحریمها علیه نفت و گاز روسیه و تاثیر آن بر بازار انرژی ایران اظهار داشت: شعار دولت اول ترامپ این بود که امریکا بر تمام نفت و گاز جهان اولویت و ارجحیت دارد و این ایالات متحده است که قیمت نفت را تعیین خواهد کرد. در همین راستا، نیروهای نظامی خود را در خلیج فارس، آسیای میانه، عراق و قفقاز متمرکز کرد. به طوری که نفت عراق که بهترین نفت برای پالایشگاههای امریکا است را دریافت و نفت خود را صادر میکند و به همین ترتیب در دیگر نقاط نفتخیز نیز منافع اینچنینی برای خود تعریف کرده است. به طوری که، اکنون عراق، عربستان، کویت، امارات، شرق مدیترانه و شمال افریقا مورد توجه ترامپ است چراکه از این مسیر هم بندبال ایجاد پشتوانه برای دلار و هم بازگرداندن عظمت به امریکا است.
وی افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در کشتیها سرگردان بودهاند و قیمتها به سمت ۵۰ دلار نزدیک میشد و این چین بود که از این فرصت استفاده میکرد و نفت ارزان را در ذخایر راهبردی انبار میکرد، هند هم از این شرایط منتفع میشد اما قطعا پایین آمدن نفت خام در بازار تولید نفت و گاز شیل در امریکا به مخاطره انداخته ؛ بنابراین ترامپ از تحریم کشورها بخصوص روسیه بعنوان یک صادرکننده بزرگ و بحرانآفرینی به عنوان سلاح استفاده کرد تا قیمت نفت را به نفع تولیدات خود بالا ببرد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تحریمهای نفت و گاز روسیه پس از جنگ اوکراین، تغییرات ساختاری در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده است، تصریح کرد: اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به دنبال منابع جایگزین برای نفت و گاز روسیه هستند. به طوری که مسیرهای جدید صادراتی و خریداران غیرسنتی در حال شکلگیری است و قیمت نفت خام در دو سال گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است که در این بین ایران به عنوان دارنده ذخایر بزرگ نفت و گاز میتواند از فرصت استفاده کند.
وی افزایش سهم بازار نفت و رشد صادرات به چین و هند بعنوان دو اقتصاد بزرگ آسیایی را از جمله فرصتهای ایران در شرایط کنونی برشمرد و گفت: اکنون چین و هند خرید نفت روسیه را کاهش دادهاند. برخی کشورهای اروپایی نیز برای کاهش وابستگی به روسیه، به دنبال جایگزین هستند.
خاقانی توسعه صادرات گاز و اجرای پروژههای گازی مشترک را از جمله فرصتهای ایران دانست و خاطرنشان کرد: اکنون علیرغم محدودیتهای فناورانه، تقاضای جهانی برای گاز مایع رو به افزایش است. امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران برای انتقال گاز به بازارهای هدف از جمله فرصتها است. اما اصل ماجرا اینکه تحریم، موانع مالی، مشکلات در نقل و انتقالات بانکی بینالمللی، محدودیتهای فناورانه، دشواری در جذب فناوریهای مدرن اکتشاف و استخراج بزرگترین موانع پیش روی ایران هستند.
وی ادامه داد: رقابت با سایر تولیدکنندگان از جمله با عربستان و عراق یکی از موانع ایران برای ورود جدیتر به بازار انرژی است چراکه این کشورها نیز در پی افزایش سهم بازار خود هستند، علاوه بر این برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین هم در حال افزایش تولید هستند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در صورت تداوم تحریمهای روسیه اگر ایران بخواهد وارد بازارهای جدید شود نیاز به سرمایهگذاری کلان در بخش گاز برای بهرهبرداری از فرصتها و همچنین تنوع بخشیدن به سبد صادرات انرژی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تحریمهای روسیه پنجرهای از فرصتها را برای صنعت نفت و گاز ایران گشوده است، اما بهرهبرداری کامل از این فرصتها مستلزم رفع موانع داخلی و بینالمللی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود روابط دیپلماتیک با جامعه جهانی است. موفقیت ایران در این عرصه میتواند نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کشور و توازن قدرت در بازار جهانی انرژی داشته باشد.