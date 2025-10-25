زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد
مدیر پروژه واردات خودرو گفت: امروز ۳ آبان ماه قرعهکشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی انجام و نتایج آن یک روز پس از برگزاری قرعهکشی اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در مورد دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی و اعلام نتایج قرعهکشی این دوره اظهار داشت: امروز ۳ آبان ماه قرعهکشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی انجام میشود و نتایج آن یک روز پس از برگزاری قرعهکشی اعلام میشود.
وی در خصوص آزاد شدن مبالغ بلوکه شده گفت: ۲۴ ساعت پس از اتمام ثبتنام، مبالغ بلوکه شده که ۵۰۰ میلیون تومان است، آزاد و به حساب ثبتنام کنندگان واریز میشود.
ضیغمی گفت: در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده است که عبارتاند از: زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS55 پلاس با قیمت یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان که به صورت علیالحساب اعلام شده است.
وی گفت: در این دوره عرضه خودروها به صورت فروش فوقالعاده و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده میشود.