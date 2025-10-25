واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد + سند

به گزارش ایلنا، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای مشترک به سازمان توسعه تجارت و گمرک با موضوع : «معرفی شرکت پشتیبانی امور دام جهت واردات گوشت سفید (مرغ) از اتحادیه اقتصادی اوراسیا» خبر از واردات مرغ از اتحادیه اوراسیا بر اساس تجارت آزاد با این اتحادیه داده است.

این اقدام در راستای تنظیم بازار این محصول است. قیمت جدید هر کیلوگرم مرغ حداکثر ۱۳۵ هزار تومان اعلام شده است اما این محصول کماکان در برخی از فروشگاه‌ها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد.

در این نامه آمده است: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در خصوص مدیریت واردات کالاهای دارای سهمیه مقداری (TRQS) از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا به استحضار میرساند شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت واردات گوشت سفید مرغ با کد تعرفه های ۰۲۰۷۱۱ ، ۰۲۰۷۱۲، ۲۰۷۱۳ و ۰۲۰۷۱۴ ، مندرج در موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جهت استفاده از سهمیه مقداری معرفی می شود.

شایان ذکر است لیست شرکت‌‌های متقاضی مابقی کالاهای مشمول پس از اخذ نظر از بخش خصوصی مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.

