خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد + سند

واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد + سند
کد خبر : 1704754
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به گمرک و سازمان توسعه تجارت اجازه واردات مرغ از اتحادیه اوراسیا به منظور تنظیم بازار این محصول را داده است.

به گزارش ایلنا، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای مشترک  به سازمان توسعه تجارت و گمرک  با موضوع : «معرفی شرکت پشتیبانی امور دام جهت واردات گوشت سفید (مرغ) از اتحادیه اقتصادی اوراسیا» خبر از واردات مرغ از اتحادیه اوراسیا بر اساس  تجارت آزاد با این اتحادیه داده است.

این اقدام در راستای تنظیم بازار این محصول است. قیمت جدید هر کیلوگرم مرغ حداکثر ۱۳۵ هزار تومان اعلام شده است اما این محصول کماکان در برخی از فروشگاه‌ها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد.

در این نامه آمده است: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در خصوص مدیریت واردات کالاهای دارای سهمیه مقداری (TRQS) از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا به استحضار میرساند شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت واردات گوشت سفید مرغ با کد تعرفه های ۰۲۰۷۱۱ ، ۰۲۰۷۱۲، ۲۰۷۱۳ و ۰۲۰۷۱۴ ، مندرج در موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جهت استفاده از سهمیه مقداری معرفی می شود.

شایان ذکر است لیست شرکت‌‌های متقاضی مابقی کالاهای مشمول پس از اخذ نظر از بخش خصوصی مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.

واردات گوشت مرغ از اوراسیا مجاز شد + سند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ