وزیر ارتباطات خبر داد؛
سرمایه گذاری ایران در حوزه اینترنت ماهوارهای
وزیر ارتباطات گفت: در آینده نزدیک، افراد میتوانند مستقیماً از طریق ماهوارهها به اینترنت دسترسی پیدا کنند. کشورهایی همچون ایران نیز در حال سرمایهگذاری در این زمینه هستند.
به گزارش ایلنا، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست صمیمی با افراد برتر کنکور ریاضی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، پس از استماع دیدگاههای برگزیدگان کنکور افزود: حتما باید به گونهای عمل شود که علاوه بر مبانی نظری ، ارتباط گسترده با بازار کار و پژوهشگاهها هم داشته باشید.
وی خطاب به برگزیدگان کنکور حاضر در نشست گفت: روی کار شبکهای کار فراوان کنید و قطعا با تلاش، یکسری مسیرها باز میشود.
هاشمی افزود: بسیاری از مسایل در میدان عمل با آنچه که تصور میکنیم، هماهنگ نیست و نگاه چند بعدی به مطالب باید داشت تا بتوان تصمیمات چند بعدی گرفت.
وی گفت: امروز شکاف میان والدین و نسل جوان این است که شاید همدیگر را نتوانند درک کنند.
وزیر ارتباطات افزود: درباره کیفیت اینترنت و موضوع فیلترینگ مباحثی در این نشست مطرح شد و ما اخیرا اظهاراتی از ایلان ماسک شنیدیم؛ مبنی بر اینکه مردم تا دو سال آینده نیازهای ارتباطاتی شأن را از ماهواره برطرف میکنند و همیشه از ما در این باره هم سوال میشود.
هاشمی افزود: ما درباره فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت سرمایه گذاری فراوان میکنیم، اما همیشه در جلسات گفتهایم که فناوریهای ارتباطی بی رحم است و اگر نتوانیم کیفیت مناسب به مردم ارایه کنیم چطور با برنامههای افرادی مشابه ایلان ماسک میخواهیم مواجه شویم.
وی درباره موانع کسب و کار در روند تبدیل ایده به محصول هم گفت: در این باره کارهای ارزشمندی انجام شده است و مثلاً در پارک فاوا در این خصوص اقداماتی انجام میشود که محصولات خوبی هم تولید میشود و در منطقه اقتصادی پیام هم اقداماتی در تحقق تبدیل ایده به محصول و تولید انبوه صورت می گیرد.
وزیر ارتباطات گفت: ماموریت ویژه به مسئولان این مراکز میدهم که از حضور شما استقبال کنند.
وی افزود: اگر شما هم ایدهای برای محصول جدید دارید، میتوانید از امکانات و زیرساختهای این مجموعهها استفاده کنید. هدف ما این است که به بهترین شکل ممکن از ایدهها حمایت کرده و آنها را به محصولاتی قابل استفاده در کشور تبدیل کنیم.
وزیر ارتباطات در ادامه به مشکلات موجود در دوران خدمت سربازی اشاره کرد و گفت: باور ما این است که دوران خدمت سربازی باید در خدمت کشور و مردم باشد. ما در حال بررسی شرایط ویژهای برای مشمولین هستیم تا بتوانند در کنار خدمت، به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود ادامه دهند.
وی در نهایت سخنان خود را با یک جمله از یکی از همکاران خود به پایان رساند و گفت: "گاهی یک جرقه میتواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. در کنار هم میتوانیم برای پیشرفت و توسعه کشورمان گامهای مؤثری برداریم. مردم ایران شایسته بهترینها هستند و ما باید در کنار هم برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.
وزیر ارتباطات همچنین از همگان خواست تا با مشارکت فعال در جلسات و برنامههای مختلف، به بهبود وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور کمک کنند.
هاشمی در پایان این مراسم از نفرات برتر کنکور ریاضی سال ۱۴۰۳ و همچنین نفرات برتر کنکور ریاضی سال ۱۴۰۴ تقدیر کرد.