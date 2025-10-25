چاپ برچسب‌ کالاهای صادراتی به زبان کشورهای مقصد/ قدرت خرید مردم در بخش لوازم خانگی افت کرده است

محمود نجفی عرب، نماینده اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت بازار داخلی تولیدات لوازم خانگی گفت: در حوزه لوازم خانگی اگرچه رشد قابل‌توجهی در بخش تولید و تنوع محصولات داشته‌ایم، اما رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم باعث افت مصرف شده است و لوازم خانگی در شرایط فعلی در اولویت خرید خانوارها قرار ندارد و همین مسئله بر فروش داخلی تأثیر گذاشته است.

کشورهای عضو اوراسیا و عراق مقاصد صادراتی لوازم خانگی ایران هستند

وی افزود: در چنین شرایطی توسعه بازارهای صادراتی باید به‌عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گیرد. هم‌اکنون عراق پس از چین دومین مقصد صادرات لوازم خانگی ایران است و ظرفیت بالایی برای گسترش همکاری‌ها در این کشور وجود دارد. بخش‌هایی از اقلیم کردستان و مناطق مرکزی عراق تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با شرکت‌های ایرانی دارند.

نماینده اتاق بازرگانی تأکید کرد: علاوه بر عراق، کشورهای عضو اوراسیا مانند قزاقستان، ارمنستان و روسیه نیز بازارهای بزرگی برای حضور محصولات ایرانی هستند. در منطقه‌ای بین شمال شرق چین و قزاقستان نیز بازار برای لوازم خانگی ایران وجود دارد. زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای نیز میان ایران و آسیای میانه فراهم است و امکان دسترسی به اروپا از طریق همین شبکه‌ها وجود دارد.

وی به مشکلات بانکی و محدودیت‌های مالی در مسیر توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: ارتباطات بانکی میان ایران و کشورهای منطقه همچنان با چالش‌هایی همراه است، اما با هماهنگی میان دولت و اتاق بازرگانی می‌توان بخشی از این موانع را برطرف کرد. تسهیل روابط گمرکی، بانکی و لجستیکی نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی خواهد داشت.

هدف ما حضور پایدار در بازارهای همسایه است

نجفی عرب با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی باید به عنوان یک صنعت استراتژیک در کشور دیده شود، خاطرنشان کرد: در کنار حمایت دولت، باید بخش خصوصی نیز برای جذب سرمایه و حضور در بازارهای منطقه‌ای فعال‌تر شود. اگر نتوانیم از فرصت‌های موجود استفاده کنیم، کشورهای دیگر جایگزین ما خواهند شد. هدف ما حضور پایدار در بازارهای همسایه و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقه است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به علاقه‌مندی کشورهایی مانند ارمنستان و آذربایجان برای همکاری صنعتی و ایجاد مناطق آزاد مشترک، آینده روشنی برای صادرات لوازم خانگی ایرانی در حوزه اوراسیا پیش‌بینی می‌شود. توسعه صادرات در این بخش نه‌تنها به رونق تولید کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را نیز تأمین کند.

در ادامه معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با قدردانی از فعالان اقتصادی و صنعتی کشور گفت: شما فرماندهان جنگ نابرابر اقتصادی هستید که با وجود تحریم‌ها و مشکلات متعدد، با تاب‌آوری و تلاش بی‌وقفه چرخه اقتصاد کشور را زنده نگه داشته‌اید. این پایداری، یکی از عوامل تحکیم حاکمیت اقتصادی ایران است.

وی با قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی ایران و تهران در هماهنگی با دولت افزود: اعتقاد قلبی ما این است که تنها با همراهی مردم و بخش خصوصی می‌توان مسیر توسعه صادرات را هموار کرد و به سرافرازی ایران در جهان دست یافت. دولت نیز خود را موظف می‌داند در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد و موانع موجود را کاهش دهد.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات حوزه صادرات و نقل‌وانتقالات مالی گفت: دولت تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط بانکی و مالی انجام می‌دهد، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. با این حال، امید داریم در آینده نزدیک اتفاقات مثبتی در این حوزه رقم بخورد.

وی، اصلاح رویه‌های گمرکی را یکی از مهم‌ترین نیازهای فعالان اقتصادی دانست و گفت: قوانین مشترک گمرکی میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا باید تدوین شود تا هزینه‌ها کاهش یابد و روند صادرات تسهیل گردد.

آقاپور با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه استاندارد و برچسب‌گذاری محصولات افزود: در بخش‌هایی مانند صنایع غذایی و لوازم خانگی هنوز در انطباق مقررات فنی با کشورهای اوراسیا مشکلاتی وجود دارد. از اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی می‌خواهیم موارد تطبیق‌نداشته را کشور به کشور اعلام کنند تا هماهنگی‌های لازم برای ایجاد استانداردهای مشترک انجام شود.

چاپ برچسب کالاها به زبان کشورهای مقصد

وی ادامه داد: در حوزه صنایع غذایی، با همکاری سازمان توسعه تجارت، چاپ برچسب‌های صادراتی به زبان کشورهای مقصد از جمله روسیه، قزاقستان و ارمنستان آغاز شده است و این روند باید به حوزه لوازم خانگی نیز گسترش یابد.

مشاور رئیس‌جمهور همچنین از برگزاری جلسات اخیر با نمایندگان کشور عراق در منطقه آزاد خبر داد و گفت: در گام نخست منطقه مشترک اقتصادی ایران و عراق شکل گرفته و هدف بعدی، توسعه همکاری‌ها در قالب منطقه آزاد مشترک است. موضوع خدمات پس از فروش نیز یکی از محورهای مهم در مذاکرات با طرف عراقی بوده است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت تولید و بازار داخلی افزود: در سال ۱۳۹۵ میزان تولید لوازم خانگی ۸ میلیون دستگاه بود و در سال ۱۴۰۳ تولیدات به اوج خود یعنی حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسید، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی کاهش یافته است و تنها راه حفظ این صنعت، توسعه صادرات و تأمین قطعات از مسیرهای پایدار است. دولت نیز با همکاری کمیسیون‌های اقتصادی و انجمن‌های صنفی، به‌دنبال راهکارهای حمایتی برای جلوگیری از افت تولید و فروش است.