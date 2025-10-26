احمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «شیوع بیماری تب برفکی چقدر جدی است و آیا قابل انتقال از دام آلوده به انسان است؟» گفت: این بیماری بسیار شدید است، به طوری که دام‌های کل استان تهران را درگیر است.

دامداری‌های استان تهران درگیر بیماری تب برفکی است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در مورد میزان شیوع بیماری تب برفکی در سایر استان‌ها نیز گفت: علاوه بر دام‌های استان تهران، استان‌هایی مثل قم، البرز، قزوین و مرکزی هم تا این لحظه آلوده شده‌اند و در حال حاضر نزدیک به یک ماه است که در دامداری‌ها با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنیم.

مقدسی ادامه داد: بیماری تب برفکی (Foot-and-Mouth Disease) یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار مسری در دام‌هاست که به ویژه گاوها و گوسفندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری باعث ایجاد زخم‌های دردناک در قسمت‌های مختلف بدن حیوانات مثل دهان، سم‌ها و پستان‌ها شده و کاهش اشتها، افت وزن و کاهش تولید شیر را به همراه دارد. این بیماری تا حدی است که حیوان نمی‌تواند غذا بخورد و درنهایت تلف خواهد شد.

وی افزود: الان گله‌ای داریم که تولید آن تا 80 درصد تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است.

عراق و ترکیه کانون بیماری تب برفکی است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در پاسخ به این سوال که «آیا این بیماری قابل انتقال به انسان است و آیا مردم باید نگران این بیماری باشند؟» گفت: این بیماری مشترک دام است ولی مشترک دام و انسان نیست. بنابراین اگر دامی که درگیر این بیماری است ذبح و به بازار عرضه شود، به انسان منتقل نخواهد شد.

مقدسی در مورد نحوه ورود این بیماری به کشور، گفت: کشورهای همسایه ما اعم از ترکیه، عراق و کویت کانون بیماری تب برفکی هستند. گوشت وارداتی منجمد و گرم و دام زنده آلوده احتمالا از کشورهای دیگر وارد کشور شده است. گوشت‌هایی که از ایران به عراق ترانزیت می‌شود، ممکن است در عراق تخلیه نشده و به کشور مبدا به صورت آلوده برگشت خورده باشد و دوباره به ایران آمده است.

بیماری تب برفکی چقدر مسری است؟

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در پاسخ به این سوال که «آیا کوتاهی و عدم پیگیری سازمان دامپزشکی موجب آلودگی تهران و سایر استان‌ها به این بیماری شده است؟» گفت: این بیماری بسیار مسری است. هرچند ازسوی سازمان دامپزشکی پیگیری های زیادی شده است، اما بازهم شاهد آلودگی دام ها به این بیماری هستیم.

مقدسی افزود: واکسن هم تهیه کرده ایم، اما این یک سویه آفریقایی سطح وان است که در دنیا معروف و گله‌ها را درگیر کرده است. دام‌ها حتی پس از دریافت واکسن هم این بیماری را خواهند گرفت؛ اما سبک‌تر.

