تأکید بر توسعه همکاریهای بازار سرمایه ایران و تاجیکستان
سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد در راهاندازی بورسهای کالایی و پیادهسازی اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاجیکستان کمک کند.
فیضالدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان در این دیدار گفت:توسعه همکاریها با کشورهای مختلف دنیا در اولویت سیاستهای اقتصادی تاجیکستان است. در حوزه اقتصاد با ایران همکاریهای مشترک زیادی داریم، اما اعتقاد داریم این همکاریها باید هر چه بیشتر توسعه پیدا کند و قدمهای استوارتری در همکاری مشترک برداریم.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی تاجیکستان در یک دهه اخیر پایدار بوده است. ما خواستار همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای توسعه بازار سرمایه و شکلگیری بورسهای مختلف در تاجیکستان هستیم.
حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دیدار گفت:مشابهتهای فرهنگی و زبانی دو کشور زمینههای همکاری دو کشور را بیش از پیش فراهم کرده است. با توجه به سابقه حدود ۶۰ ساله بورس اوراق بهادار در ایران و دارا بودن بیش از ۲۰ سال تجربه در بورسهای کالایی، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد در راهاندازی بورسهای کالایی و پیادهسازی اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاجیکستان کمک کرده و تجربیات خود را در اختیار این کشور قرار دهد.
وی تاکید کرد: امیدواریم این نشست آغازی برای همکاریهای عمیقتر دو کشور برای توسعه بازار سرمایه باشد.