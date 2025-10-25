به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا با هدف مقابله با دور زدن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای انرژی مسکو در نوزدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه، چهار نهاد چینی فعال در صنعت نفت را به فهرست محدودیت‌ها اضافه می‌کند.

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که این بسته شامل دو پالایشگاه مستقل نفت چین، یک شرکت تجاری چینی و یک نهاد واسطه است که در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.

به گفته این منابع، نهاد چهارم بیشتر در بخش‌هایی خارج از صنعت نفت فعالیت دارد.

اتحادیه اروپا، اوکراین و متحدان غربی، چین را به‌عنوان یکی از گره‌های مرکزی در شبکه دور زدن تحریم‌های روسیه می‌دانند.

دیوید اوسالیوان، نماینده ویژه تحریم‌های اتحادیه اروپا، اوایل اکتبر اعلام کرده بود که چین همچنان هرگونه فعالیت غیر از تجارت عادی را انکار می‌کند.

انتظار می‌رود این بسته تحریمی که نخستین‌ بار یک ماه پیش پیشنهاد شد، تا پایان هفته جاری تصویب شود.

با این حال به‌دلیل ملاحظات اسلواکی در زمینه‌هایی خارج از حوزه انرژی، تصویب نهایی آن هنوز انجام نشده است.

طبق مقررات اتحادیه اروپا، تصویب تحریم‌ها نیازمند اجماع کامل کشورهای عضو است.

این بسته همچنین شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه از یکم ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵)، اقدام‌های تازه علیه ناوگان نفتکش‌های سایه مسکو، محدودیت‌های مسافرتی برای دیپلمات‌های روس و تحریم‌هایی علیه مجتمع نظامی – صنعتی روسیه خواهد بود.

اتحادیه اروپا از تابستان امسال تعدادی از پالایشگاه‌های چینی را به‌دلیل خرید نفت خام از ناوگان سایه روسیه زیر نظر گرفته بود.

این ناوگان شامل صدها نفتکش است که با هدف دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کنند.

در بسته‌های پیشین، بروکسل نهادهای چینی دخیل در ساخت پهپاد و انتقال کالاهای دو منظوره به روسیه را تحریم کرده بود، همچنین در تیر امسال، دو بانک کوچک چینی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند که با واکنش متقابل چین در مردادماه و اعمال تحریم علیه دو بانک لیتوانیایی همراه شد.

در همین حال، انگلیس که عضو اتحادیه اروپا نیست هفته گذشته شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل، یک پالایشگاه چینی و چند پایانه چینی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

اتحادیه اروپا، همگام با کشورهای گروه هفت، تلاش می‌کند با محدودسازی درآمدهای نفت و گاز روسیه، منابع مالی این کشور را برای ادامه تنش‌ها با اوکراین کاهش دهد.

انتهای پیام/