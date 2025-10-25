به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بخش انرژی روسیه اعمال کردند؛ اقدامی که شرکت‌های بزرگ نفتی روسنفت و لوک‌اویل را هدف قرار داده و واردات گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) این کشور را ممنوع کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه (۳۰ مهر) برای نخستین‌ بار در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تحریم‌های مرتبط با تنش‌های مسکو و کی‌یف را علیه روسیه اعمال کرد.

این تحریم‌ها شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل و ده‌ها شرکت تابع آنها را شامل می‌شود و دارایی‌های افراد تحریم‌شده را در ایالات متحده مسدود و تجارت آمریکایی‌ها با آنها را ممنوع می‌کند.

این اقدام پس از آن رخ داد که انگلیس هفته گذشته شرکت‌های روسنفت و لوک اویل را تحریم کرد و اعضای اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه مسکو را تصویب کردند.

بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو شامل ممنوعیت واردات ال‌ان‌جی روسیه است که در دو مرحله اجرا خواهد شد، قراردادهای کوتاه‌مدت پس از ۶ ماه و قراردادهای بلندمدت از یکم ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵) پایان می‌یابند.

ترامپ ضمن اعلام خبر لغو دیدار برنامه‌ریزی‌شده با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در مجارستان، گفت: امیدواریم تحریم‌ها برای مدت طولانی لازم نباشد.

وی پیش‌تر گفته بود که تحریم‌های گسترده می‌توانند تسلط دلار در معاملات جهانی را تهدید کنند؛ تحلیلگران این اقدام‌ها را گامی بزرگ و دیرهنگام توصیف کردند.

ادوارد فیشمن، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا و پژوهشگر ارشد دانشگاه کلمبیا، در این باره گفت: این موضوع به این شکل نیست که تنها یک بار به آن پرداخته شود. پرسش این است که آیا واشینگتن اکنون هر شخص حقیقی یا حقوقی را که با روسنفت و لوک‌اویل تجارت می‌کند، تهدید به تحریم خواهد کرد یا خیر.

جرمی پنر، بازرس پیشین تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت: نبودن بانک‌ها و خریداران نفت هندی یا چینی در فهرست تحریم‌شدگان، ممکن است تأثیر عملی این اقدام‌ها را محدود کند.

با این حال، یک مقام ارشد اوکراینی این اقدام را خبری مطلوب خواند و یادآور شد که روسنفت و لوک‌اویل پیش‌تر در فهرست پیشنهادی تحریم‌های کی‌یف قرار داشته‌اند.

در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرد که ناوگان سایه روسیه را نیز هدف قرار داده است. در بسته تازه، ۱۱۷ کشتی دیگر که بیشتر نفتکش هستند به فهرست تحریم‌ها افزوده شده‌اند و مجموع شمار کشتی‌های تحریم‌شده به ۵۵۸ فروند رسیده است.

این فهرست همچنین شامل بانک‌هایی در قزاقستان و بلاروس می‌شود.

منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا اعلام کردند که چهار نهاد مرتبط با صنعت نفت چین نیز در فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت؛ از جمله دو پالایشگاه نفت، یک شرکت بازرگانی و یک نهاد واسطه که در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اند.

انتهای پیام/