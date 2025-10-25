میزان صادرات برق به کمتر از نیم درصد کل تولید رسید

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "مهرداد اقلیمی"، با اشاره به لزوم توسعه روابط بین‌الملل و دیپلماسی انرژی کشور گفت: زمانی می‌توانیم به نقطه مورد رضایت خود در این حوزه دست یابیم که روابط بین‌الملل در حوزه انرژی و برق به نحو احسن پیش رود. برهمین اساس توانستیم با احداث خطوط انتقال جدید و انعقاد قراردادها در حوزه تبادلات انرژی به ویژه برق، پیوندهای مستحکمی را در منطقه به ویژه بین کشورهای همسایه ایجاد کنیم.

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر افزود: این ارتباط در حال حاضر با تمام کشورهای همجوار شکل گرفته و در تلاش هستیم تا با توسعه این ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بتوانیم از طریق کابل‌های زیردریایی انتقال و تبادلات انرژی را ایجاد کنیم.

به گفته اقلیمی؛ نیاز است تا با تشکیل بازارهای منطقه‌ای برق، در این حوزه نقش خود را در منطقه احیا و توسعه دهیم.

ضرورت ارتباطات اکتریکی برای کشورها

وی در ادامه گفتگو در خصوص اهمیت و ضرورت ارتباطات الکتریکی کشورهای مختلف با یکدیگر گفت: اغلب کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده از ظرفیت‌های متقابل انرژی با یکدیگر اتصالات شبکه‌های برق و یا الکتریکی برقرار می‌کنند. برای نمونه ممکن است یک کشوری مانند فرانسه نیروگاه اتمی بیشتری داشته باشد و کشور دیگر تنوع نیروگاهی و سوخت، همین اساس آنها برحسب نیاز در زمان‌های پیک مصرف به تبادلات انرژی با یکدیگر می‌پردازند. البته این مهم به منظور صادرات و یا واردات صرف برق نیست بلکه برای تامین انرژی مورد نیاز کشورها در زمان پیک مصرف و کمبود بوده که به منظور بهره‌مندی از ذخایر انرژی کشورهای همسایه این تبادلات را ایجاد می‌کنند.

اقلیمی تاکید کرد: این مسئله از متحمل شدن هزینه‌های ساخت نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برای کشورها کاسته و موجب می‌شود تا آنها در زمان‌های پیک مصرف بتوانند از ظرفیت‌های برق کشورهای همسایه خود استفاده کنند.

وی در خصوص موقعیت ایران در برقراری ارتباطات الکتریکی نیز گفت: تبادلات الکتریکی ما با تمام کشورهایی که مرز مشترک زمینی داریم از جمله افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و عراق برقرار است و درحال حاضر از سطوح ولتاژی و تبادلات انرژی ما استفاده می‌کنند. همچنین به منظور توسعه این مسئله در تلاش هستیم تا در راستای تشکیل بازارهای برق منطقه‌ای از طریق کشورهای آذربایجان، ارمنستان و یا گرجستان به کشور روسیه و یا با کابل‌های زیردریایی با قطر و در ادامه آن با کشورهای حوزه خلیج فارس اتصالات الکتریکی برقرار کنیم.

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر در خصوص نسبت واردات و صادرات و ظرفیت‌های تبادلات انرژی ایران نیز گفت: در حال حاضر تقریباً صادرات ما بسیار کم بوده و بیشتر وارد کننده برق هستیم. در حال حاضر از کشور ترکمنستان در حد ۲۵۰ مگاوات برق وارد می‌کنیم.

درحال حاضر صادرات برق نداریم

به گفته وی؛ به طور کلی صادرات برق ما به کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان انجام می‌شود. اما درحال حاضر به دلیل پیک مصرفی کشور و ناترازی موجود به منظور تامین برق داخل کشور میزان صادرات به کشور عراق قطع بوده و فقط در زمان‌های مازاد تولید صادرات داریم. همچنین با کشور ارمنستان نیز تهاتر برق و گازی ما برقرار است که در این تهاتر گاز را صادر و برق وارد می‌کنیم و در تلاشیم تا در ماه‌های آینده با کشورهای آذربایجان و ترکیه نیز بتوانیم این ارتباطات الکتریکی و تبادل برق را دنبال کنیم

اقلیمی در پاسخ به افکار عمومی در خصوص صادرات برق در زمان‌های پیک مصرف و ناترازی نیز گفت: به طور کلی دیدگاه ما صادرات برق در زمان‌های پیک مصرف و ناترازی نیست و در این زمان‌ها صادرات ما به طور کامل قطع می‌شود. صادرات صرفاً در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که امکان آن وجود داشته باشد. لازم به توضیح هست که میزان کل صادرات برق کشور ما کمتر از یک درصد است و این میزان در شرایط فعلی به کمتر از نیم درصد کل ظرفیت تولید برق کشور می‌رسد. در حال حاضر به دلیل ناترازی موجود در کشور میزان واردات برق ما از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان بسیار بیشتر از صادرات آن است.

