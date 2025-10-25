بیش از نیمی از تعهدات آبرسانی به روستاها محقق شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ "هاشم امینی" با اشاره به این‌که طبق برنامه سال جاری، آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا باید انجام می‌شد، گفت: تاکنون بیش از نیمی از این هدف محقق شده است.

به‌ گفته او طرح جهاد آبرسانی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و تامین آب شرب و بهداشت پایدار برای مناطق روستایی اجرا می‌شود و یکی از اولویت‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شمار می‌رود.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از رفع تنش آبی در ۵۵۲ روستا از ابتدای امسال خبر داد و تأکید کرد: در استان‌هایی مانند خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و مازندران پیشرفت‌های چشم‌گیری در تأمین، انتقال و توزیع آب انجام شده است.

امینی با بیان این‌که هزاران نیروی جهادی و متخصص در اجرای این طرح ملی مشارکت دارند، آن را نمادی از اراده و همبستگی ملی خواند و ابراز امیدواری کرد که تمامی تعهدات تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.

