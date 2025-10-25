خبرگزاری کار ایران
بیش از نیمی از تعهدات آبرسانی به روستاها محقق شد

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که تا پایان مهرماه امسال، آبرسانی به ۱۲۰۱ روستا به پایان رسیده است و بیش از ۸۱۳ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ "هاشم امینی" با اشاره به این‌که طبق برنامه سال جاری، آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا باید انجام می‌شد، گفت: تاکنون بیش از نیمی از این هدف محقق شده است.

به‌ گفته او طرح جهاد آبرسانی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و تامین آب شرب و بهداشت پایدار برای مناطق روستایی اجرا می‌شود و یکی از اولویت‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شمار می‌رود.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از رفع تنش آبی در ۵۵۲ روستا از ابتدای امسال خبر داد و تأکید کرد: در استان‌هایی مانند خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و مازندران پیشرفت‌های چشم‌گیری در تأمین، انتقال و توزیع آب انجام شده است.

امینی با بیان این‌که هزاران نیروی جهادی و متخصص در اجرای این طرح ملی مشارکت دارند، آن را نمادی از اراده و همبستگی ملی خواند و ابراز امیدواری کرد که تمامی تعهدات تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.

