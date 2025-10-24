خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول از دسامبر راه‌اندازی می‌شود

قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول از دسامبر راه‌اندازی می‌شود
کد خبر : 1704439
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزرای پاکستانی، دو کشور برای ازسرگیری تردد قطار اکو (ITI) و تدوین یک برنامه اقدام مشترک با هدف توسعه مراودات ریلی به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه صادق در دومین روز از سفر خود به پاکستان امروز با جام کمال خان، عبدالعلیم خان و حنیف عباسی به ترتیب وزرای بازرگانی، مواصلات و راه آهن این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزارت راه آهن پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کشور برای تدوین یک برنامه اقدام در بخش توسعه مراودات ریلی به توافق رسیدند.

همچنین توافق شد که پروژه نوسازی خط آهن کویته تا مرز تفتان در سال آینده میلادی اجرا شود. ایران و پاکستان متعهد به توسعه فعالیت‌های تجاری و مسافربری در حوزه حمل و نقل ریلی شدند.

طرفین اعلام کردند که تردد قطار کانتینربر اکو ITI اسلام‌آباد-تهران-استانبول از ماه دسامبر امسال ازسرگرفته شود.

صادق و وزیران پاکستانی توافق کردند که در راستای پیشبرد همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف یک سازوکار هماهنگ را تشکیل دهند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان که بیست و دومین نشست آن ماه گذشته در تهران برگزار شد، بر لزوم اجرای توافقات دوجانبه برای گسترش همکاری‌های فی مابین تاکید کرد.

صادق اظهار داشت که ظرفیت‌های کریدوری ایران و پاکستان فرصت‌های ایده آلی را برای استفاده از این مسیرها برای اتصال چین به اروپا فراهم کرده است.

کنفرانس منطقه‌ای حمل و نقل با حضور ۱۱ کشور از جمله وزیر راه و شهر سازی ایران روز گذشته در شهر اسلام‌آباد گشایش یافت و امروز نشست اختتامیه آن برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ