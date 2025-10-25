رییس سازمان بورس:
رونمایی از نقشه راه ارزشگذاری در آذرماه
رییس سازمان بورس گفت: احتمالا نقشه راه کارشناسی و ارزشگذاری که با همکاری جمعی تدوین شده، در روز اول آذر یا در هفته سرمایهگذاری رونمایی شود.
به گزارش ایلنا، حجتاله صیدی روز پنجشنبه در مراسم روز کارشناس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران که در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد، ضمن اشاره به پیچیدگیهای ارزشگذاری داراییها در اقتصاد، بر اهمیت دقت و قضاوت کارشناسی در معاملات بازار سرمایه تأکید کرد.
وی گفت: در بازار سرمایه، اوراق بهادار نماینده داراییهای فیزیکی هستند و ارزشگذاری این داراییها، بهویژه در سطح واقعی، پیچیدگیهای خاصی دارد. از همینرو، بحث اندازهگیری و برآورد در اقتصاد یکی از دشوارترین موضوعات است؛ زیرا حتی در سادهترین محاسبات، احتمال بروز خطا وجود دارد.
صیدی افزود: در ارزشگذاری داراییها، بخش عمده کار برآورد و قضاوت کارشناسی است، نه اندازهگیری صرف.
وی ادامه داد: در بازار سرمایه نیز تعیین ارزش منصفانه اوراق بهادار، سهم سرمایهگذاران اولیه و عمومی، یا ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری، همگی نیازمند قضاوت علمی و استانداردهای دقیق کارشناسی هستند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اقدامات اخیر انجامشده در حوزه ارزشگذاری منصفانه و تجدید ارزیابی داراییها برای افزایش سرمایه گفت: برای حل این چالش، جلسات متعددی با رئیس هیأتمدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران و همکارانشان برگزار شد و به نقشه راهی جامع دست یافتیم که هدف آن تحقق واقعی افزایش سرمایههای منصفانه، خرید و فروش عادلانه اوراق بهادار و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری است.
وی افزود: کارهای ارزشمندی انجام شده و به سمت بازاری در حال حرکت هستیم که شفاف، منصفانه و عادلانه باشد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه اول آذر روز بازار سرمایه نامگذاری شده است، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که نقشه راه کارشناسی و ارزشگذاری که با همکاری جمعی تدوین شده، در روز اول آذر یا در هفته سرمایهگذاری رونمایی شود. تحقق این اقدام گام بزرگی در جهت استقرار عدالت، شفافیت و انصاف در معاملات بازار سرمایه خواهد بود.
صیدی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: مفاهیمی مانند عدالت و ارزشگذاری مطلق نیستند و باید با نگاه کارشناسی و قضاوت علمی به آنها پرداخت. کارشناسی رسمی صرفاً یک شغل نیست، بلکه حرکتی ماندگار در مسیر توسعه کشور است که آغاز و پایانی ندارد.
او گفت: گزارشهای کارشناسی معتبر باید قابلیت اتکای بالایی داشته باشند؛ زیرا در بسیاری از اختلافات اقتصادی، این گزارشها فصلالخطاب تصمیمگیری هستند. کارشناسی رسمی، چشم بینای عدالت و انصاف در اقتصاد است.
صیدی با قدردانی از تلاش کارشناسان رسمی، اساتید و فعالان حوزه اقتصاد گفت: اگر به دنبال رشد و عدالت هستیم، باید کارشناسی علمی و قضاوت منصفانه را جدی بگیریم. امیدوارم با همکاری جامعه کارشناسان رسمی کشور، بتوانیم بازاری پویا، شفاف و مبتنی بر ارزشگذاری واقعی و عدالت اقتصادی ایجاد کنیم.