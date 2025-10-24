خبرگزاری کار ایران
اعلام نیاز اندونزی برای توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی با کمک ایران

وزیر نیرو، در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) با وزیر کار و مسکن اندونزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در شهر جده عربستان برگزار شد، با دودی هانگودو وزیر کار و مسکن اندونزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره تقویت همکاری‌های مشترک میان ایران و اندونزی تبادل‌نظر کردند.

وزیر نیرو، ضمن دعوت از همتای اندونزیایی برای بازدید از پروژه‌های شاخص آب و برق ایران، به ویژه سدهای برق‌آبی، بر علاقه ایران برای توسعه همکاری‌های دو جانبه با اندونزی در صنعت آب و برق تأکید کرد.

در این دیدار وزیر کار و مسکن اندونزی نیز ضمن اشاره به نیاز این کشور برای استفاده از تجارب ایران در حوزه آب و برق و به طور مشخص توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی و حفظ پایداری و ولتاژ شبکه برق از آمادگی اندونزی برای توسعه همکاری‌ها با ایران به ویژه در حوزه آب و برق خبر داد.

 

