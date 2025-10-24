خبرگزاری کار ایران
جزئیات فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران

جزئیات فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران
کد خبر : 1704316
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص چگونگی فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران این بانک توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی شیرازی گفت: با توجه به اعلام تصمیم اتخاذشده در خصوص اعلام فرآیند گزیر بانک آینده، بلافاصله فرابورس ایران اقدام به توقف نماد معاملاتی به منظور جلوگیری از هرگونه انجام معامله‌ای کرد.

وی افزود: در این مرحله، بر اساس سیاست اعلامی بانک مرکزی، سهامداران غیر از مجموعه مالک واحد طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته (منتهی به روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند.

شیرازی تأکید کرد: نحوه برخورد با سهام سهام‌داران پس از طی فرآیند گزیر توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود: زمان‌بندی و نحوه انجام معاملات سهام بانک آینده (وآیند) برای فروش سهام به صندوق ضمانت سپرده‌ها (به قیمت مشخص شده) در هفته‌ آینده و پس از ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی شرکت فرابورس ایران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شفاف‌سازی آن و طرح موضوع در اولین جلسه شورای‌عالی بورس، به نحو مقتضی، به استحضار سهام‌داران بانک آینده خواهد رسید.

