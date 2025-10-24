وزیر راه و شهرسازی:
بهسازی خطوط ریلی در دستور کار تهران و اسلام آباد است
وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تردد آسانتر کامیونداران و اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی خطوط ریلی، به عنوان دو محور کلیدی دردستور کار مشترک تهران و اسلامآباد قرار دارد.
به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه اجلاس منطقهای حملونقل، از توافقات جدید ایران و پاکستان برای توسعه همکاریهای ترانزیتی خبر داد و گفت: تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تردد آسانتر کامیونداران و اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی خطوط ریلی، به عنوان دو محور کلیدی در دستور کار مشترک تهران و اسلامآباد قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: این اقدامات در حوزه ریلی شامل بهسازی و نوسازی خطوط، در حوزه جادهای شامل تسهیل فرآیندهای گمرکی میان دو کشور و فراهمسازی حضور بهتر و آسانتر کامیونداران ایرانی در پاکستان و بالعکس و در حوزه دریایی و بندری نیز شامل برقراری ارتباط مستقیم میان بنادر کراچی، گوادر و بندر چابهار است.
صادق افزود: این ارتباطات نهتنها رویدادهای ترانزیتی مهمی را برای دو کشور رقم میزند، بلکه زمینهساز ارتباطات ترانزیتی در سطح منطقه خواهد بود.
وی تاکید کرد: از طریق این همکاری، مسیر اتصال پاکستان به چین و متعاقباً اتصال چین از طریق پاکستان و ایران به اروپا هموار میشود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و به طور جدی میان دو کشور در حال پیگیری است.