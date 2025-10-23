قیمت خرید تضمینی گندم بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۵۰۰ تعیین شد
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را برحسب کیفیت بین ۲۷ هزارو ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه افزود: علت تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل اختلاف نظرهای کارشناسی رسیدن به یک قیمت مشخص و تفاهم برای همه سیاست هایی که در کنار قیمت اعلام شود.
بیمه محصولات راهبردی کشاورزی اجباری است
وزیر جهاد کشاورزی درباره بیمه محصولات کشاورزی اظهارداشت: طبق قانون هر محصولی که توسط دولت خریداری شود و قیمت تضمینی برای آن تعیین شود باید بیمه شود.
وی تصریح کرد: پنج درصد حق بیمه از کشاورزان کسر می شود، مبلغی که پیش تر دولت می کرد.
نوری قزلجه تصریح کرد: این بیمه شامل خسارات ناشی از خشکسالی مزارع نیز می شود.
وی با بیان اینکه این بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه تحت عنوان بیمه اجباری است، اظهارداشت: بنابراین برای اینکه بتوانیم گندم تولیدی کشاورزان را در فصل برداشت خریداری کنیم حتما باید مزارع بیمه شده باشند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی شده از منابع دولت این بیمه انجام شود و بعد در زمان برداشت محصول و تحویل و پرداخت مطالبات گندمکاران این بیمه کسر شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی که گذشت پول گندمکاران زودتر از همیشه پرداخت شد، مبلغ جزئی ۵ درصدی باقی مانده بود که برای تعیین تکلیف و تسویه حساب بدهی ها از بابت بیمه بود اکنون تمامی بهای خرید گندم پرداخت شده و آن قسمت جزئی چند درصدی حق بیمه ای بود که دولت به جای گندمکاران پرداخت کرد.
نوری قزلجه گفت: برای اینکه این ابهام پیش نیاید و موضوع کاملا روشن شود ما امسال مبلغ گندم را از هزینه بیمه جدا کردیم یعنی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزارو ۵۰۰ قیمت خالص گندم است که با توجه به کیفیت طبق دستور العمل خریداری می شود.
وی ادامه داد: به طور حتم کشاورزانی که از بذور اصلاح شده استفاده می کنند و عملیات به زراعی را انجام می دهند و محصول با کیفیت تولید می کنند قرار است از لحاظ قیمتی تفاوت هایی در نظر گرفته شود و این مبلغ صرفا بابت خرید گندم است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: مبلغی که قرار است برای بیمه از سوی دولت پرداخت شود به جای کشاورزان آن را در بند جداگانه ای آورده ایم که دیگر با این عدد مخلوط نشود و ابهامی را برای سال آینده ایجاد نکند.
وی اظهار داشت: علاوه بر قیمت گذاشته شده مبلغی از سوی دولت تامین شده که به جای کشاورزان گندم آنها را بیمه می کند و هنگام پرداخت پول خرید تضمینی گندم آن را در سال آینده کسر خواهد کرد.
نوری قزلجه تصریح کرد: در این بیمه اگر خسارتی رخ بدهد پرداخت خسارت منوط به همین بیمه است که قانون گذار به صورت هوشمندانه این بند را اضافه کرده که همه زراعت محصولات مهم و راهبردی گندم تحت بیمه باشد اگر جایی خشکسالی و یا اتفاق دیگری افتاد بتوانند کشاورزان بخشی از هزینه کشت خود را از طریق بیمه دریافت کنند.