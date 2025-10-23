قیمت خرید تضمینی گندم بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۵۰۰ تعیین شد

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه افزود: علت تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل اختلاف نظرهای کارشناسی رسیدن به یک قیمت مشخص و تفاهم برای همه سیاست هایی که در کنار قیمت اعلام شود.

بیمه محصولات راهبردی کشاورزی اجباری است

وزیر جهاد کشاورزی درباره بیمه محصولات کشاورزی اظهارداشت: طبق قانون هر محصولی که توسط دولت خریداری شود و قیمت تضمینی برای آن تعیین شود باید بیمه شود.

وی تصریح کرد: پنج درصد حق بیمه از کشاورزان کسر می شود، مبلغی که پیش تر دولت می کرد.

نوری قزلجه تصریح کرد: این بیمه شامل خسارات ناشی از خشکسالی مزارع نیز می شود.

وی با بیان اینکه این بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه تحت عنوان بیمه اجباری است، اظهارداشت: بنابراین برای اینکه بتوانیم گندم تولیدی کشاورزان را در فصل برداشت خریداری کنیم حتما باید مزارع بیمه شده باشند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی شده از منابع دولت این بیمه انجام شود و بعد در زمان برداشت محصول و تحویل و پرداخت مطالبات گندمکاران این بیمه کسر شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی که گذشت پول گندمکاران زودتر از همیشه پرداخت شد، مبلغ جزئی ۵ درصدی باقی مانده بود که برای تعیین تکلیف و تسویه حساب بدهی ها از بابت بیمه بود اکنون تمامی بهای خرید گندم پرداخت شده و آن قسمت جزئی چند درصدی حق بیمه ای بود که دولت به جای گندمکاران پرداخت کرد.

نوری قزلجه گفت: برای اینکه این ابهام پیش نیاید و موضوع کاملا روشن شود ما امسال مبلغ گندم را از هزینه بیمه جدا کردیم یعنی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزارو ۵۰۰ قیمت خالص گندم است که با توجه به کیفیت طبق دستور العمل خریداری می شود.

وی ادامه داد: به طور حتم کشاورزانی که از بذور اصلاح شده استفاده می کنند و عملیات به زراعی را انجام می دهند و محصول با کیفیت تولید می کنند قرار است از لحاظ قیمتی تفاوت هایی در نظر گرفته شود و این مبلغ صرفا بابت خرید گندم است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: مبلغی که قرار است برای بیمه از سوی دولت پرداخت شود به جای کشاورزان آن را در بند جداگانه ای آورده ایم که دیگر با این عدد مخلوط نشود و ابهامی را برای سال آینده ایجاد نکند.

وی اظهار داشت: علاوه بر قیمت گذاشته شده مبلغی از سوی دولت تامین شده که به جای کشاورزان گندم آنها را بیمه می کند و هنگام پرداخت پول خرید تضمینی گندم آن را در سال آینده کسر خواهد کرد.

نوری قزلجه تصریح کرد: در این بیمه اگر خسارتی رخ بدهد پرداخت خسارت منوط به همین بیمه است که قانون گذار به صورت هوشمندانه این بند را اضافه کرده که همه زراعت محصولات مهم و راهبردی گندم تحت بیمه باشد اگر جایی خشکسالی و یا اتفاق دیگری افتاد بتوانند کشاورزان بخشی از هزینه کشت خود را از طریق بیمه دریافت کنند.

