تشکیل دبیرخانه دائمی همایش «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی»

تشکیل دبیرخانه دائمی همایش «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی»
به ابتکار بانک کشاورزی، دبیرخانه دائمی همایش نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی تشکیل شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، در پی برگزاری موفق نخستین دوره همایش «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» و با هدف نهادینه‌سازی ارتباط میان نظام بانکی، دانشگاه و فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی، دبیرخانه دائمی این همایش با حمایت و مدیریت بانک کشاورزی رسماً آغاز به کار کرد.

هدف از تشکیل این دبیرخانه، برنامه‌ریزی منسجم برای تداوم برگزاری سالانه همایش، توسعه تعاملات علمی و اجرایی در حوزه تأمین مالی پایدار، شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی امنیت غذایی کشور، و ایجاد بستر همکاری میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه دائمی همایش علاوه بر برگزاری سالانه این رویداد، مأموریت‌هایی چون ارزیابی طرح‌ها و دستاوردهای نوآورانه در حوزه امنیت غذایی، اهدای نشان برتر امنیت غذایی به فعالان و نهادهای برگزیده، و توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه را بر عهده خواهد داشت.

بانک کشاورزی به عنوان متولی اصلی این حرکت علمی و تخصصی، اعلام کرده است که تشکیل دبیرخانه دائمی همایش گامی در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت بنیان‌های امنیت غذایی کشور از مسیر تأمین مالی هوشمند و پایدار است.

گفتنی است، نخستین دوره این همایش با استقبال گسترده اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و مدیران بخش کشاورزی برگزار شد و بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری، از این پس هر سال به‌صورت منظم و با محورهای تخصصی جدید ادامه خواهد یافت.

