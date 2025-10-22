تشکیل دبیرخانه دائمی همایش «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی»

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، در پی برگزاری موفق نخستین دوره همایش «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» و با هدف نهادینه‌سازی ارتباط میان نظام بانکی، دانشگاه و فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی، دبیرخانه دائمی این همایش با حمایت و مدیریت بانک کشاورزی رسماً آغاز به کار کرد.

هدف از تشکیل این دبیرخانه، برنامه‌ریزی منسجم برای تداوم برگزاری سالانه همایش، توسعه تعاملات علمی و اجرایی در حوزه تأمین مالی پایدار، شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی امنیت غذایی کشور، و ایجاد بستر همکاری میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه دائمی همایش علاوه بر برگزاری سالانه این رویداد، مأموریت‌هایی چون ارزیابی طرح‌ها و دستاوردهای نوآورانه در حوزه امنیت غذایی، اهدای نشان برتر امنیت غذایی به فعالان و نهادهای برگزیده، و توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه را بر عهده خواهد داشت.

بانک کشاورزی به عنوان متولی اصلی این حرکت علمی و تخصصی، اعلام کرده است که تشکیل دبیرخانه دائمی همایش گامی در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت بنیان‌های امنیت غذایی کشور از مسیر تأمین مالی هوشمند و پایدار است.

گفتنی است، نخستین دوره این همایش با استقبال گسترده اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و مدیران بخش کشاورزی برگزار شد و بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری، از این پس هر سال به‌صورت منظم و با محورهای تخصصی جدید ادامه خواهد یافت.

