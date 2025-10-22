با حضور قائممقام مدیرعامل گروه سایپا انجام شد؛
آغاز تحویل نخستین سری از خودروهای جدید مونتاژی ۴۴۱P و ۴۲۱P گروه سایپا
آیین تحویل نخستین سری از خودروهای جدید مونتاژی ۴۴۱P و ۴۲۱P گروه خودروسازی سایپا با حضور علی شیدایی، قائممقام مدیرعامل گروه سایپا برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در این مراسم، فرآیند تحویل رسمی نخستین سری از خودروهای مونتاژی جدید سایپا و پارسخودرو آغاز شد و بهصورت نمادین، ۱۰ دستگاه از این محصولات به مشتریان گروه سایپا تحویل داده شد.
بر این اساس، ۵۰۰ دستگاه از این خودروها آماده تحویل است و از امروز در اختیار مشتریان قرار میگیرد. همچنین ۸۰۰ دستگاه دیگر فاکتور شده و طی روزهای آینده پس از انجام مراحل شمارهگذاری به خریداران تحویل خواهد شد.
گفتنی است، خودروی ۴۴۱P محصول جدید مونتاژی شرکت سایپا و خودروی ۴۲۱P محصول جدید مونتاژی شرکت پارسخودرو است که با هدف ایجاد تنوع در سبد محصولات، افزایش تیراژ تولید و پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار طراحی و به مرحله تولید رسیدهاند.
نخستین سری از این دو محصول در حداقل زمان ممکن (دو ماه زودتر از موعد) پس از آغاز پروژه تولید آمادهسازی و تحویل مشتریان شد که نشاندهنده شتاب سایپا در تحقق برنامههای توسعهای و بهروزرسانی سبد محصولات است.