آغاز طرح ملی توسعه نیروگاههای خورشیدی در مناطق محروم کشور
با امضای تفاهمنامه همکاری میان ساتبا و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰، اجرای طرح احداث ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در روستاهای کشور رسماً آغاز شد؛
به گزارش ایلنا از ساتبا، در فاز نخست، طرح در ۱۰ استان کشور اجرا میشود و خانوارهای روستایی میتوانند با احداث نیروگاههای ۵ کیلوواتی، ماهانه ۳ تا ۵ میلیون تومان درآمد پایدار داشته باشند.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از آغاز اجرای طرح احداث نیروگاههای خورشیدی در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: بخشی از منابع ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری برای توسعه تجدیدپذیرها اختصاص یافته و برق تولیدی روستاییان به مدت ۲۰ سال بهصورت تضمینی خریداری خواهد شد.
محسن طرزطلب در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان ساتبا و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ با هدف توسعه ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در روستاهای کشور اظهار کرد: در قالب این تفاهمنامه مقرر شده است بخش روستایی و مناطق محروم کشور نیز سهم قابلتوجهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشند.
وی ادامه داد: در فاز نخست، احداث ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار قرار دارد و وزارت نیرو با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله معاونت توسعه روستایی و مناطق محرم ریاست جمهوری و دهیاریهایی سراسر کشور، معاونت عمرانی وزارت کشور، کمیته امداد، بنیادهای حمایتی و نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد.
عضو تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه ویژگی های نیروگاههای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه خورشیدی، پراکنده بودن و امکان تولید در محل است، بیان کرد: مسئولان معتقدند با هماهنگی دستگاههای مرتبط در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای حمایتی، حمایت لازم برای تولید در روستاها فراهم خواهد شد. تجربه چند سال گذشته نشان میدهد هر جایی که نیروگاه خورشیدی در روستاها نصب شده، علاوه بر ایجاد شغل پایدار برای خانوادهها، امکان تولید و توسعه صنایع غذایی و محصولات مرتبط در استان فراهم شده است.
علی آقا محمدی، رییس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ اظهارداشت: مقرر شده است تا سرمایهگذاران مشخص و هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط برای واگذاری زمین، صدور مجوز و عقد قرارداد با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) انجام شود و ساتبا نیز در زمینه ارائه مشاوره فنی، تسهیل دریافت تسهیلات و خرید تضمینی برق تولیدی با سرمایهگذاران همکاری خواهد کرد؛ هزینه اجرای طرح برای نیروگاههای بخش خانگی از محل تسهیلات بانکی و با کمک ساتبا تأمین میشود و متقاضیان تنها باید آوردهای جزئی داشته باشند؛ بازپرداخت اقساط تسهیلات ظرف دو تا دو سال و شش ماه انجام خواهد شد و از آن پس، خانوارها میتوانند علاوه بر تأمین برق مصرفی خود، درآمدی ماهانه بین سه تا پنج میلیون تومان از محل فروش برق به دست آورند.
وی، تأمین برق مستقل و پایدار در روستاها را اهداف اجرای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در روستاها دانست و اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح این است که صنایع کوچک و بخش کشاورزی بتوانند با اطمینان فعالیت کنند و وابستگی به شبکههای اصلی برق کاهش یابد؛ این اقدامات همچنین به ایجاد زیرساختهای مقاوم و استراتژیک در مناطق روستایی با توجه به تحولات جهانی و افزایش تنشها و جنگها در سطح بینالمللی کمک میکند تا نیاز به امنیت انرژی و استراتژیهای دفاع غیرعامل را برجسته کند.
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات رسمی نهادهای مرتبط، سالهاست که مهاجرت از روستاها به سمت کلانشهرها ادامه دارد که یکی از دلایل اصلی این مهاجرت، نبود اشتغال یا تولید پایدار در روستاها اعلام شده است؛ هرجا که متولیان امر و حاکمیت بتوانند زیرساخت بخش تولید را فراهم کنند، مردم به آن سمت حرکت میکنند.