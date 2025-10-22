خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات دیدار وزرای نیروی ایران و تاجیکستان

جزئیات دیدار وزرای نیروی ایران و تاجیکستان
کد خبر : 1703787
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو، در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) با وزیر آب و انرژی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "عباس علی آبادی" وزیر نیرو، در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در شهر جده عربستان در حال برگزاری است، با "دلیر جمعه"، وزیر آب و انرژی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره موضوعات مهمی از جمله همکاری متقابل با هدف استفاده از آب سد سرریز برای تولید برق، تحکیم سازه های سد سرریز و حمایت از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در پروژه سد و نیروگاه راغون تبادل نظر کردند.

این گزارش می افزاید، قرار شد کارشناسان دو کشور طی ۱۰ روز آینده مسائل مرتبط با توسعه همکاری های آبی دو کشور را به صورت کارشناسی بررسی کنند تا زمینه‌های همکاری عملیاتی تسریع یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ