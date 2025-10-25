محمدامین حاجیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره صف‌های طولانی دریافت بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت بندرعباس اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و همچنین تحقق هدف قانون‌گذار مبنی بر استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی؛ حداکثر تا سقف ۱۰ درصد مجاز به استفاده از کارت سوخت اضطراری هستیم و در شهر بندرعباس ۷ جایگاه به ازای هر نازل، یک کارت سوخت اضطراری جهت استفاده عموم و رفع اضطرار در اختیار دارند.

وی تاکید کرد: طبق تأکیدات صورت گرفته، این کارت‌ها صرفاً برای شرایط اضطرار و کمک به شهروندان و مسافرین که سهمیه کارت شخصی‌شان به اتمام رسیده یا فاقد کارت شخصی هستند، اختصاص یافته است.

مسئول هماهنگی و تمشیت امور پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان ادامه داد: سایر جایگاه‌های عرضه سوخت در شهر بندرعباس، صرفاً دارای کارت‌های سوخت اضطراری بوده و برای مصارف خودروهای آمبولانس و نیرو انتظامی و در راه‌ماندگان و شرایط اضطراری است. این اقدام در راستای مدیریت مصرف و پیشگیری از ترافیک جهت خودروهای دارای سهمیه شخصی در مجاری عرضه انجام پذیرفته است.

وی گفت: هر کارت سوخت شخصی خودرو، ماهانه دارای ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومانی است که پس از اتمام این سهمیه، کارت‌های شخصی به صورت خودکار ۱۰۰ لیتر سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان شارژ خواهند شد. لازم به ذکر است که این سهمیه ماهانه بوده و قابلیت انتقال به ماه‌های بعدی را نخواهد داشت.

تاجیان از شهروندان خواست که در وهله نخست برای تأمین سوخت مورد نیاز خود و پیشگیری از ترافیک مجاری عرضه از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. تنها در صورت اتمام کامل سهمیه شخصی (هم ۱۵۰۰ تومانی و هم ۳۰۰۰ تومانی) و نیاز اضطراری، می‌توانند جهت تامین سوخت مورد نیاز به جایگاه‌های دارای کارت اضطراری مراجعه کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شهروندانی که تاکنون نسبت به دریافت کارت سوخت شخصی اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی fcs.niopd.ir درخواست خود را ثبت کنند تا کارت سوخت در کمترین زمان ممکن به آدرس مالک ارسال شود.

مسئول هماهنگی و تمشیت امور پخش فراورده‌های نفتی منطقه هرمزگان یادآور شد: این تدابیر با هدف ارائه خدمات مطلوب، مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه در شهر بندرعباس به مرحله اجرا درآمده است.

انتهای پیام/