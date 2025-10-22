تا پایان ۱۴۰۵؛ ۱۲ میلیون کنتور برق هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حامد احمدی در نشست خبری در پاسخ به ایلنا درباره برنامه زمانبندی و هزینه تعویض کنتورها با اشاره به برنامه تعویض کنتورهای برق اظهار داشت: برنامه وزارت نیرو این است که تا انتهای ۱۴۰۵ تعداد کنتورهای هوشمند کشور ۲ برابر شده و به ۱۲ میلیون تجهیز برسد.

وی افزود: برآورد این است که به لحاظ ریالی ۳۰ همت و به لحاظ ارزی ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شود.

مدیر کل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر تاکید کرد: اکنون ۵۷ درصد کنتورها هوشمند هستند که تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۹۰ درصد خواهد رسید.

وی بیان کرد: تعویض کنتورهای قدیمی و هوشمند به لحاظ تعرفه هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، حتی هزینه ماهانه تعرفه برق کاهش هم خواهد یافت ضمن اینکه این اجازه را به مشترک می دهد که برنامه ریزی کرده و هزینه ها بهینه مدیریت شود.

وی یادآور شد: مشترکین نیازی به پرداخت هزینه بایت نصب کنتور هوشمند نخواهند داشت اما مشترکینی که اقدام با درستکاری کنتور کرده و همچنین استفاده کنندگان از ماینر غیرمجاز باید هزینه تعویض را بپردازند.

احمدی در ادامه گفت: تلفات شبکه توزیع برق کشور حدود ۱۰درصد است و برآوردها حاکی از این است که کمتر از ۵درصد مربوط به تلفات غیرفنی باشد.

وی افزود: هوشمندسازی شبکه برق باعث می‌تواند تلفات غیرفنی کاهش یابد و فقط با هوشمندسازی در حوزه لوازم‌اندازه‌گیری حدود ۲ درصد از تلفات غیرفنی کاهش پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی توانیر از شروع مسیر هوشمندسازی ساختمان‌ها در همکاری مشترک توانیر با سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: این مسیر در دو بخش طرفیت‌های تولید برق در ساختمان‌ها که ظرفیت‌های خورشیدی است و نصب تجهیزات هوشمند در ساختمان‌ها در حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد کنتورهای هوشمندی که تاکنون نصب شده به ۶ میلیون دستگاه رسیده است، گفت: از این تعداد، ۳.۵ میلیون منتور مربوط به مشترکین خانگی، ۳۵۰ هزار کنتور مربوط به مشترکین صنعتی، یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مربوط به مشترکین تجاری، ۳۰۰ هزار دستگاه مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به مشترکین عمومی ومولدهاست.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر درباره اینکه مشترکان چگونه می‌توانند با وجود کنتور هوشمند از نحوه مصارف خود مطلع شوند، گفت: کنتورهای هوشمند صفحات قابل نمایشی برای مشترکان ندارند، اما اطلاعات این کنتورها توسط سامانه‌هایی قابل خوانش و ارائه است که در این زمینه در حال توسعه سامانه "برق من" هستیم تا مشترکان بتوانند از این طریق، نسبت به مدیریت مصرف برق خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: اولویت نصب کنتورهای هوشمند در برنامه توانیر، با مشترکان پرمصرف است که در مراجعه همکاران ما به این مشترکان، کنتورها نصب شده و تمامی هزینه‌های آن با دولت است؛ یعنی بابت نصب کنتور هوشمند، هیچ هزینه ای از مشترک دریافت نمی‌شود.

احمدی تصریح کرد: تنها در خصوص تعدادی از مشترکان که محل‌های سکونت غیردائم یا به‌عبارتی خوش‌نشین دارند و این مکان‌ها اغلب خالی است، طبق آیین‌نامه مربوطه، در صورت مراجعه مأموران کنتورخوان و بسته‌بودن درب در چندین نوبت، موظف به جمع‌آوری انشعاب هستیم؛ اما برای این قبیل مشترکین تمهیداتی اندیشیدیه شده که می‌توانند درخواست نصب کنتور هوشمند بدهند تا امکان قرائت از دور برای آنها فراهم شود و در این صورت باید هزینه کنتور را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: از طرفی با مصوبه دیروز هیئت مدیره توانیر، در صورتی که فردی اقدام به تخلف دستکاری کنتور کند و یا از انشعابخود برای تولید غیرمجاز رمزارز کند، این مشترک باید اجبارا کنتور خود را به کنترو هوشمند تغییر دهد و هزینه کنتور را هم بپردازد.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با اشاره به آغاز مطالعات پروژه فهام از سال ۸۹ و آغاز اجرای آن در سال ۹۱ گفت: این پروژه با هدف ایجاد ظرفیت‌های تولید کنتورهای هوشمند در داخل کشور بود که اگرچجه به خاطر تکنولوژی خاص آن، کمی طولانی شد اما موفقیت‌آمیز بود و امروز ایران جزوکشورهای برتر در حوزه ساخت کنتورهای هوشمند است و دانش ساخت آن بومی شده و حتی صاردات کنتورهای هوشمند نیز به کشورهای همسایه داریم.

وی افزود: امروز ساخت کنتورهای هوشمند برق در ایران در لبه دانش روز است و تکنولوژی آن کاملا با دانش روز جهان برابری و رقابت می‌کند.

احمدی با بیان اینکه یکی از قابلیت‌های کنتورهای هوشمند ارائه برخط اطلاعات است، گفت: بدین صورت امکان تحلیل داده‌ها برای همکاران ما در بخش توزیع فراهم می‌شود و ضمن ارائه راهکارهای کاهش مصرف، امکان شناسایی تخلفات هم وجود دارد.

وی ادامه داد: تاکنون از طریق کنتورهای هوشمند، ۳۸ هزار مشترک مشکوک به بخش بازرسی جهت بررسی وضعیت مصرف، معرفی شده‌اند.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با بیان اینکه استفاده زا ظرفیت‌های کنتروهای هوشمند این قابلیت را به ما می‌دهد تا برنامه‌های مدیریت مصرف را بتوانیم بهتر اجرا کنیم، گفت: برآورد ما این است که با استفاده از کنتروهای هوشمند، در سال اینده خاموشی ها کاهش یافته و شرایط بهتری را از نظر ناترازی برق داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هدف از نصب کنتورهای هوشمند قطع از راه دور برق نیست، گفت: برای مشترکین بدمصرف، با استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند، می توان محدودیت در سقف مصرف قائل شد و این‌کار برای اولین بار در تابستان سال جاری اجرایی شد و توانستیم از این محل، حدود ۲۰۰۰ مگاوات از بار شبکه را در زمان پیک کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه‌ای که برای سال آینده وزارت نیرو با جدیت پیگیری می‌کند، بحث توسعه استفاده از کارورهای برق و ورود کارورهای برق به مدیریت مصرف است که دستورالعمل اجرایی آن مشخص شده و فراخوان مربوطه در حال نهایی شدن است تا از این ظرفیت برای صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر تصریح کرد: کارور برق با روش‌های مختلف می‌تواند برق را صرفه‌جویی کرده و از طریق امکان‌هایی که معرفی می‌شود در تالار بورس آزاد به‌عنوان برقی که تحت مدیریت بار قرار نمی‌گیرد، ارائه کند.

وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه گفت: یکی از چالش‌های اصلی، آشنا نبودن مردم با مزایای کنتورهای هوشمند است. این طرح در بلندمدت به نفع مشترکین و شبکه برق کشور خواهد بود، زیرا علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف و هزینه‌ها، موجب افزایش شفافیت، کنترل دقیق‌تر شبکه و کاهش تلفات انرژی می‌شود.

