۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان شارژ می‌شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد پنجشنبه (یکم آبان) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

به گزارش ایلنا، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، هشتمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده‌ نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

