فردا و طی مراسمی انجام می‌شود؛

آغاز تحویل اولین سری خودروهای جدید سایپا ۴۲۱P و ۴۴۱P به خریداران

آغاز تحویل اولین سری خودروهای جدید سایپا ۴۲۱P و ۴۴۱P به خریداران
گروه خودروسازی سایپا نخستین سری از خودروهای مونتاژی خود ۴۲۱P و ۴۴۱P را به مشتریان تحویل می‌دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در ادامه برنامه عرضه محصولات جدید خود، نخستین سری از خودروهای مونتاژی سایپا ۴۴۱P و پارس خودرو ۴۲۱P را به‌صورت نمادین به ۱۰ نفر از خریداران تحویل می‌دهد.

بر این اساس، از روز پنج‌شنبه بیش از ۵۰۰ دستگاه از این محصولات که مراحل شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری آن‌ها انجام شده است، آماده تحویل به مشتریان خواهد بود.

 

