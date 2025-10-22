آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیونی بدون ضامن «دیجیپی» با پشتوانه بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران با پشتیبانی از پلتفرم دیجیپی، طرح اعطای تسهیلات خرید اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن و سپردهگذاری آغاز کرد. این خدمت نوین بر پایه نظام اعتبارسنجی دیجیتال طراحی شده و امکان دریافت وام خرد غیرحضوری را برای کاربران در سراسر کشور فراهم میکند.
این همکاری مشترک در راستای سیاستهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای گسترش اعتبارات خرد و توسعه فراگیری مالی انجام شده است. هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی، حمایت از کسبوکارها و تقویت تجارت الکترونیک در کشور عنوان شده است.
کاربران دیجیپی و مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از این تسهیلات میتوانند از فروشگاههای آنلاین و حضوری طرف قرارداد دیجیپی از جمله دیجیکالا خرید قسطی انجام دهند. فرآیند ثبتنام، اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در تمام مراحل بهصورت دیجیتال و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود.