این همکاری مشترک در راستای سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای گسترش اعتبارات خرد و توسعه فراگیری مالی انجام شده است. هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی، حمایت از کسب‌وکارها و تقویت تجارت الکترونیک در کشور عنوان شده است.

کاربران دیجی‌پی و مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از این تسهیلات می‌توانند از فروشگاه‌های آنلاین و حضوری طرف قرارداد دیجی‌پی از جمله دیجی‌کالا خرید قسطی انجام دهند. فرآیند ثبت‌نام، اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در تمام مراحل به‌صورت دیجیتال و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.​