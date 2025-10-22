خبرگزاری کار ایران
آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیونی بدون ضامن «دیجی‌پی» با پشتوانه بانک صادرات ایران

کد خبر : 1703535
​بانک صادرات ایران با پشتیبانی از پلتفرم دیجی‌پی، طرح اعطای تسهیلات خرید اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن و سپرده‌گذاری آغاز کرد. این خدمت نوین بر پایه نظام اعتبارسنجی دیجیتال طراحی شده و امکان دریافت وام خرد غیرحضوری را برای کاربران در سراسر کشور فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در قالب این همکاری، متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در اپلیکیشن یا وب‌سایت دیجی‌پی و پس از اعتبارسنجی، تسهیلات خرید اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای مشتریان حقیقی و تا ۲ میلیارد تومان برای کسب‌وکارها دریافت کنند. این تسهیلات به‌صورت کاملاً غیرحضوری و تنها با ارائه یک برگ چک صیادی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. 

این همکاری مشترک در راستای سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای گسترش اعتبارات خرد و توسعه فراگیری مالی انجام شده است. هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی، حمایت از کسب‌وکارها و تقویت تجارت الکترونیک در کشور عنوان شده است. 

کاربران دیجی‌پی و مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از این تسهیلات می‌توانند از فروشگاه‌های آنلاین و حضوری طرف قرارداد دیجی‌پی از جمله دیجی‌کالا خرید قسطی انجام دهند. فرآیند ثبت‌نام، اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در تمام مراحل به‌صورت دیجیتال و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.​

 

 

