خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در آیین روز ملی صادرات مطرح کرد؛

معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز

معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز
کد خبر : 1703358
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان برای واردات تجهیزات تولید در صف تخصیص ارز، گفت: شرایط تولید در حال حاضر به گونه‌ای است که هر تولیدکننده باید بیش از ۲۵۰ روز در نوبت بایستد تا بانک مرکزی به او ارز بدهد و بتواند تجهیزات تولید وارد کشور کند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در بیست و نهمین آئین بزرگداشت روز ملی صادرات گفت: توسعه پایدار در هر کشور بدون جهش صادراتی ممکن نیست.

وی با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور، گفت: آقای پزشکیان شما زمانی دولت را تحویل گرفتید که بحران‌های بزرگ در کشور به هم رسیده بودند. 

وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در کشور، گفت: ما در ایران به یک صادرکننده می‌گوییم صادرات کن و بعد ارز حاصل از صادرات خود را ۳۰، ۴۰ هزار تومان کمتر در بازار مبادله عرضه کنید. ما رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون دعوت کردیم و از او خواستیم که پاسخ بدهد این کار با کدام منطق ریاضی انجام می‌شود. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با کدام منطق این توقع را از صادرکننده دارید؟ صادر کننده در شرایط تحریم‌ها مجبور است کالا صادر کند و آن را با ریسک و هزینه‌های بسیار بفروشد و بعد پول آن را با قیمت پایین‌تر به ما بدهد. 

علیزاده ادامه داد: در حال حاضر تحریم‌ها، صادرات و تولید را در کشور هدف قرار داده است. بنابراین، ما باید برای حمایت از صادرکنندگان، راهی پیدا کنیم و به آنها جایزه بدهیم و آنها را تشویق کنیم. 

وی با اشاره به معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان برای واردات تجهیزات تولید در صف تخصیص ارز، گفت: شرایط تولید در حال حاضر به گونه‌ای است که هر تولیدکننده باید بیش از ۲۵۰ روز در نوبت بایستد تا بانک مرکزی به او ارز بدهد و بتواند تجهیزات تولید وارد کشور کند. ما او را بیش از ۲۵۰ روز در صف تخصیص ارز نگه می‌داریم تا ارز را ۲۰ هزار تومان کمتر از بازار آزاد به او بدهیم. این در حالی است که خیلی از تولیدکنندگان ما حاضرند با ارز حاصل از صادرات خود این واردات را انجام دهند. 

وی خاطرنشان کرد: ما با بوروکراسی و تشریف اداری بسیار سنگین در گمرکات روبروییم. بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که چندین ماه است تجهیزات خود را به گمرک آورده‌اند، ولی به دلیل تشریفات گمرکی در گمرک مانده و دچار مشکل شده‌اند. 

علیزاده افزود: ما باید محور کار خود را توسعه صادرات قرار دهیم و همه دستگاه‌ها باید سیاست‌های خود را در مسیر پیشرفت تولید و صادرات تنظیم کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ