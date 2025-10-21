رئیس کمیسیون صنایع مجلس در آیین روز ملی صادرات مطرح کرد؛
معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان برای واردات تجهیزات تولید در صف تخصیص ارز، گفت: شرایط تولید در حال حاضر به گونهای است که هر تولیدکننده باید بیش از ۲۵۰ روز در نوبت بایستد تا بانک مرکزی به او ارز بدهد و بتواند تجهیزات تولید وارد کشور کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در بیست و نهمین آئین بزرگداشت روز ملی صادرات گفت: توسعه پایدار در هر کشور بدون جهش صادراتی ممکن نیست.
وی با خطاب قرار دادن رئیسجمهور، گفت: آقای پزشکیان شما زمانی دولت را تحویل گرفتید که بحرانهای بزرگ در کشور به هم رسیده بودند.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در کشور، گفت: ما در ایران به یک صادرکننده میگوییم صادرات کن و بعد ارز حاصل از صادرات خود را ۳۰، ۴۰ هزار تومان کمتر در بازار مبادله عرضه کنید. ما رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون دعوت کردیم و از او خواستیم که پاسخ بدهد این کار با کدام منطق ریاضی انجام میشود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با کدام منطق این توقع را از صادرکننده دارید؟ صادر کننده در شرایط تحریمها مجبور است کالا صادر کند و آن را با ریسک و هزینههای بسیار بفروشد و بعد پول آن را با قیمت پایینتر به ما بدهد.
علیزاده ادامه داد: در حال حاضر تحریمها، صادرات و تولید را در کشور هدف قرار داده است. بنابراین، ما باید برای حمایت از صادرکنندگان، راهی پیدا کنیم و به آنها جایزه بدهیم و آنها را تشویق کنیم.
وی با اشاره به معطلی ۲۵۰ روزه تولیدکنندگان برای واردات تجهیزات تولید در صف تخصیص ارز، گفت: شرایط تولید در حال حاضر به گونهای است که هر تولیدکننده باید بیش از ۲۵۰ روز در نوبت بایستد تا بانک مرکزی به او ارز بدهد و بتواند تجهیزات تولید وارد کشور کند. ما او را بیش از ۲۵۰ روز در صف تخصیص ارز نگه میداریم تا ارز را ۲۰ هزار تومان کمتر از بازار آزاد به او بدهیم. این در حالی است که خیلی از تولیدکنندگان ما حاضرند با ارز حاصل از صادرات خود این واردات را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: ما با بوروکراسی و تشریف اداری بسیار سنگین در گمرکات روبروییم. بنگاههای بزرگی وجود دارند که چندین ماه است تجهیزات خود را به گمرک آوردهاند، ولی به دلیل تشریفات گمرکی در گمرک مانده و دچار مشکل شدهاند.
علیزاده افزود: ما باید محور کار خود را توسعه صادرات قرار دهیم و همه دستگاهها باید سیاستهای خود را در مسیر پیشرفت تولید و صادرات تنظیم کنند.