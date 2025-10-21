اروپا خرید گاز روسیه را تا ژانویه ۲۰۲۸ متوقف میکند
اتحادیه اروپا تصمیم گرفت واردات گاز از روسیه را تا ژانویه ۲۰۲۸ بهتدریج متوقف کند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا با هدف محرومسازی کاخ کرملین از درآمدهای انرژی، تصمیم گرفت واردات گاز روسیه را بهصورت تدریجی تا ژانویه ۲۰۲۸ متوقف کند؛ اقدامی که بخشی از تلاشهای این اتحادیه برای اعمال فشار اقتصادی بر مسکو در جریان تنشها با اوکراین است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که وزیران انرژی کشورهای عضو روز دوشنبه (۲۸ مهر) در نشست لوکزامبورگ از طرحی حمایت کردند که بر اساس آن، قراردادهای جدید واردات گاز روسیه از ژانویه ۲۰۲۶ لغو میشوند، قراردادهای کوتاهمدت موجود از ژوئن ۲۰۲۶ پایان مییابد و قراردادهای بلندمدت نیز در ژانویه ۲۰۲۸ پایان مییابد.
این قانون هنوز نهایی نشده و کشورهای عضو باید درباره متن نهایی با پارلمان اروپا مذاکره کنند، پارلمان اروپا هنوز در حال بررسی موضع خود نسبت به این طرح است.
روسیه که پیش از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۵ درصد از گاز وارداتی اتحادیه اروپا را تأمین میکرد، اکنون تنها ۱۲ درصد از این واردات را شامل میشود. با این حال کشورهایی مانند مجارستان، فرانسه و بلژیک همچنان گاز روسیه را دریافت میکنند.
کمیسیون اروپا این پیشنهادها را بهگونهای طراحی کرده بود که با وجود مخالفتهای گذشته مجارستان و اسلواکی (دو کشور محصور در خشکی که همچنان نفت روسیه را وارد میکنند) امکان تصویب آن فراهم شود.
این طرح به حمایت اکثریت واجد شرایط نیاز داشت، یعنی حداقل ۵۵ درصد از کشورهای عضو باید موافق باشند تا یک یا دو کشور نتوانند آن را بهتنهایی رد کنند.
متن تصویبشده در روز دوشنبه، انعطافپذیریهایی را برای کشورهای محصور در خشکی از جمله مجارستان و اسلواکی در نظر گرفته است.
رابرت فیکو، نخستوزیر اسلواکی از موضع خود در مخالفت با حذف تدریجی واردات انرژی روسیه و تحریمهای جدید دفاع کرد.
وی تأکید کرد که برخی تصمیمها در اتحادیه اروپا نیازمند اجماع کامل هستند.
اسلواکی تازهترین بسته تحریمها را بهدلیل درخواستهای مرتبط با حذف تدریجی واردات انرژی روسیه، به حال تعلیق درآورده است.
در همین حال اتحادیه اروپا بهطور جداگانه در حال مذاکره درباره بسته تازهای از تحریمها علیه روسیه است که واردات گاز طبیعی مایع شده (الانجی) را یک سال زودتر، از ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع خواهد کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه (۲۸ مهر) اعلام کرد که این بسته تحریمی ممکن است همین هفته تصویب شود.