واگذاری زمین در تهران ممنوع شد/ آغاز ساخت مسکن در بوموسی از دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تامین اراضی برای ساخت ۶۴ شهرک در سراسر کشور را در دستور کار قرار داریم، گفت: تامین زمین برای ۶۴ شهرک در سطح کشور برنامه ریزی شده و ۵۶ شهرک مراحل استانی را طی کردند و همچنین برای ۴٩ شهرک، طرح‌ها به معاونت شهرسازی ارسال شده که برای ٢٢ شهرک ابلاغ مصوب شورای عالی صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره سیاست واگذاری زمین براساس منابع آبی کشور گفت: براساس منابع آبی واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن در جزیره بوموسی ادامه داد: جمعیت جزیره بوموسی به ۴ هزار نفر می‌رسد و برای ساخت پروژه مسکن در سال گذشته در این جزیره مسابقه سراسری را برگزار کردیم و قرار بر این است که ١١٠ تا ١۵٠ واحد مسکونی در این جزیره ساخته شود. مباحث ژئوتکنیک و طراحی فاز دو هم انجام شده و تا دو ماه آینده پیمانکار ساخت مسکن در این جزیره را شروع می‌کند و ٣٢ واحد مسکن هم نیمه کاره در گذشته باقی مانده که آن را هم تکمیل و اجرا می کنیم.

