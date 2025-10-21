خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

واگذاری زمین در تهران ممنوع شد/ آغاز ساخت مسکن در بوموسی از دو ماه آینده

واگذاری زمین در تهران ممنوع شد/ آغاز ساخت مسکن در بوموسی از دو ماه آینده
کد خبر : 1703302
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی، واگذاری زمین در تهران ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تامین اراضی برای ساخت ۶۴ شهرک در سراسر کشور را در دستور کار قرار داریم، گفت: تامین زمین برای ۶۴ شهرک در سطح کشور برنامه ریزی شده و ۵۶ شهرک مراحل استانی را طی کردند و همچنین برای ۴٩ شهرک، طرح‌ها به معاونت شهرسازی ارسال شده که برای ٢٢ شهرک ابلاغ مصوب شورای عالی صادر شده است. 

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره سیاست واگذاری زمین براساس منابع آبی کشور گفت: براساس منابع آبی واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است. 

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن در جزیره بوموسی ادامه داد: جمعیت جزیره بوموسی به ۴ هزار نفر می‌رسد و برای ساخت پروژه مسکن در سال گذشته در این جزیره مسابقه سراسری را برگزار کردیم و قرار بر این است که ١١٠ تا ١۵٠ واحد مسکونی در این جزیره ساخته شود. مباحث ژئوتکنیک  و طراحی فاز دو  هم انجام شده و تا دو ماه آینده پیمانکار ساخت مسکن در این جزیره را شروع می‌کند و ٣٢ واحد مسکن هم نیمه کاره در گذشته باقی مانده که آن را هم تکمیل و اجرا می کنیم. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ