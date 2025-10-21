به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا قادری در نشست خبری امروز با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق اهداف رشد اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در کشورمان ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد و به تناسب جمعیت منابع طبیعی قابل توجهی را در اختیار داریم، همچنین به لحاظ نیرو کار و تخصص هم پیشرو در جهان هستیم اما به لحاظ رشد اقتصادی سهم بالایی نداریم و سهم ایران از کیک سرمایه‌گذاری جهان سهم بالایی نیست.

وی ادامه داد: این در حالی است که ١١ درصد منابع جهانی را در اختیار داریم اما منابع با میزان سرمایه گذاری‌ها همخوانی ندارد و دلیل این وضعیت هم به طور قطع بحث پایین بودن میزان سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی است.

این سرمایه‌گذار مناطق آزاد با بیان اینکه با افزایش سرمایه گذاری، می‌توان تولید را افزایش داد و مازاد تولید را صادر کرد و با افزایش درآمد به رشد اقتصادی می‌رسیم، گفت: عامل مهم در رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است در سرمایه گذاری داخلی می‌توان مدیریت منابع داخلی داشته باشیم اما برای اینکار شاهد جهش اقتصادی باشیم باید به سمت سرمایه گذاری خارجی برویم.

قادری با اشاره سهم جذب سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: عددی که برای جذب سرمایه گذاری در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده ٢٠٠ میلیارد دلار است اما میزان جذب سرمایه با این عدد همخوانی ندارد و به ویژه در در حوزه خارجی فاصله زیادی با این عدد داریم بطوریکه میزان جذب سرمایه خارجی در بهترین حالت در سال به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد.

وی با بیان اینکه به عنوان بخش خصوصی به دعوت نظام برای سرمایه گذاری لبیک گفته‌ایم، افزود:برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه؛ آذر ماه امسال نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و اقتصادی تحت عنوان کیش اکسپو برگزار می‌شود که کیش اکسپو تنها نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور است.

دبیر اجرایی نمایشگاه کیش اکسپو با اشاره به برگزاری این نمایشگاه درسال گذشته، گفت: این نمایشگاه دروازه ورود سرمایه گذاران خا جی به ایران است و سال گذشته ٢٠ کشور با ٣٠٠ نماینده در این نمایشگاه حضور داشتند و ١٠٠ میلیون دلار تبادلات سرمایه‌گذاری انجام شد و برای نمایشگاه امسال هم پیش بینی می‌کنیم ٣٠ غرفه از سرمایه گذاران خارجی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: علیرغم فشارهای ناشی از تحریم ها و تبعات جنگ ١٢ روزه طبق اعلام گزارش درگاه ملی صدور مجوزها؛ شاخص‌های سرمایه گذاری رشد قابل توجهی داشته است و برای ٩٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری مجوز صادر شده است و در منطقه آزاد کیش هم شاهد رشد سرمایه گذاری فزاینده ای بوده‌ایم.

قادری تاکید کرد : امکان جذب سرمایه‌ای بالغ بر حداقل ١٠ میلیارد دلار از همین کشور های همسایه را داریم اما این عدد در حال حاضر حدود یک میلیارد دلار در سال است و عدد بسیار پایینی محسوب می‌شود.

