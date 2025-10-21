برداشت نفت از میدان مشترک یاران افزایش مییابد
عملیات حفاری چاه شماره ۱۹ میدان نفتی یاران از ابتدای مهر امسال آغاز شده است که گامی مهم در مسیر توسعه و افزایش برداشت این میدان مشترک بهشمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکل ۲۰۱ پدکس از ابتدای مهر ۱۴۰۴ حفاری چاه شماره ۱۹ در میدان یاران را آغاز کرده و تاکنون حفاری تا عمق حدود ۱۳۵۰ متری پیش رفته است و عمق نهایی چاه ۴۰۳۰ متر پیشبینی میشود.
این عملیات با هدف تولیدی کردن چاه از لایه فهلیان انجام میشود و بهعنوان نخستین حفاری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) در میدان یاران، از اهمیت ویژهای در تداوم روند توسعه این میدان برخوردار است.
دکل ۲۰۱ پدکس بهعنوان یکی از دکلهای فعال ناوگان حفاری کشور، با استقرار در موقعیت جدید، فصل تازهای از فعالیتهای فنی و عملیاتی در میدان نفتی یاران را رقم زده است.
گفتنی است، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون، چند دکل سبک ازجمله دکل تراکمانتد ۱۰۱ پدکس با اجرای عملیات تعمیر و نصب پمپهای درونچاهی (ESP) در چهار حلقه چاه بخش جنوبی و دکل ۵۰۱ پرشیا با نصب یک پمپ در بخش شمالی میدان، نقش مؤثری در نگهداشت و افزایش تولید این میدان ایفا کردهاند.